Ротару отреагировала на обстрел Киева и показала страшные фото

Кратко:
- О чем написала певица Ротару
- Какие кадры обуликовала она
Легендарная певица София Ротару, которая в последнее время предпочитает непубличность, отреагировала на жестокий обстрел Украины Россией в ночь на 9 января.
На своей странице в Instagram певица выложила фото, на которых запечатлены кадры обстрелов столицы. Она выложила несколько фотографий, а также делала подпись на украинском языке. "Киев", - написала она. добавив сегодняшнюю дату.
Отметим, что София Ротару никогда не пропускает жестокие обстрелы столицы. Она частично показывает свою солидарность с украинцами.
Куда пропала София Ротару
После начала полномасштабного вторжения певица исчезла со сцены, что породило слухи о возможных проблемах со здоровьем. Несмотря на замкнутый образ жизни, она время от времени делится с поклонниками фото, реагирует на российские удары по Украине и поздравляет соотечественников с важными датами.
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
