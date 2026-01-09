Ротару отреагировала на обстрел Киева и показала страшные фото

София Ротару никогда не пропускает жестокие обстрелы столицы.

София Ротару отреагировала на обстрел столицы/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

О чем написала певица Ротару

Какие кадры обуликовала она

Легендарная певица София Ротару, которая в последнее время предпочитает непубличность, отреагировала на жестокий обстрел Украины Россией в ночь на 9 января.

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на которых запечатлены кадры обстрелов столицы. Она выложила несколько фотографий, а также делала подпись на украинском языке. "Киев", - написала она. добавив сегодняшнюю дату.

Ротару об обстреле Киева / Фото Instagram/sofiarotaru.official

Отметим, что София Ротару никогда не пропускает жестокие обстрелы столицы. Она частично показывает свою солидарность с украинцами.

София Ротару не остается от украинской трагедии в стороне/ фото: instagram.com, София Ротару

Куда пропала София Ротару

После начала полномасштабного вторжения певица исчезла со сцены, что породило слухи о возможных проблемах со здоровьем. Несмотря на замкнутый образ жизни, она время от времени делится с поклонниками фото, реагирует на российские удары по Украине и поздравляет соотечественников с важными датами.

София Ротару / инфографика: Главред

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

