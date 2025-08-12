"Даже на референдуме": спикер ВР сказал, может ли Украина отказаться от территорий

В ВР отреагировали на слова президента США Дональда Трампа об "обмене территориями" с РФ.

Стефанчук сказал, может ли Украина отказаться от территорий/ коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скрин из видео

Кратко:

Спикер ВР Стефанчук отреагировал на слова Трампа об "обмене территориями" с РФ

Стефанчук заявил, что это невозможно даже путем референдума

Украина не может отказаться от своих территорий, "обмен территориями" со страной-агрессором Россией невозможен даже путем референдума.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя слова президента США Дональда Трампа об "обмене территориями" с РФ. Спикер ВР сказал об этом на Украинском молодежном форуме "Молодь тут", пишет Укринформ.

Стефанчук отметил, что обмен территориями запрещен как и на конституционном, так и на законодательном уровнях. В частности, путем референдума так сделать также не получится.

"Хочу напомнить, когда мы прописали закон о референдуме, то основное положение, которое мы закладывали, что даже на референдуме нельзя нарушать территориальную целостность Украины. Это вещь, которая не может быть никем разрушена. И это четкая позиция украинского законодательства, четкая позиция Украинской республики. И поэтому мы очень хотим, чтобы кто бы ни говорил, о чем бы ни говорили, они имели в виду, что именно Конституция Украины, законодательство Украины запрещает любые действия, связанные с так называемыми какими-то обменами украинских территорий на украинских территориях", - пояснил он.

Встреча Трампа и Путина на Аляске - последние новости

Ранее в Financial Times отметили, что Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии. Украинские чиновники рассматривают это предложение как очередную попытку Кремля выйти из международной изоляции.

Также, как ранее сообщал Главред, Пентагон подтвердил обмен территориями между РФ и Украиной. Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения по Украине с Путиным. Однако будут уступки, которыми никто не будет доволен. По его словам, на этапе переговоров может быть и, вероятно, будет обмен территориями.

В ISW сказали, какие территории Трамп может вернуть Украине на переговорах с Путиным. Во время переговоров США, вероятно, будут стремиться вернуть Украине определенные ключевые регионы.

В Bloomberg отметили, что у Путина на встрече с Трампом две цели, одна из них - территории. Одна из ключевых задач России - не допустить участия Зеленского в переговорах.

Напомним, Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске - он сказал, что решений по Украине не будет. Президент искренне надеется, что Трамп понимает позицию Киева.

О персоне: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

