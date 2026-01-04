Кто на самом деле контролирует Родинское: в ВСУ прокомментировали громкие заявления РФ

По состоянию на 4 января Родинское находится под контролем Сил обороны.

Родинское

Основные тезисы:

РФ распространяет фейк о "захвате" Родинского

Украинские военные удерживают ключевые позиции, враг несет потери

DeepState фиксирует лишь частичное продвижение РФ вблизи населенного пункта

Российские информационные ресурсы в последние дни активно разгоняют заявления о якобы установлении контроля над городом Родинское в Покровском районе. Украинские военные называют это очередной информационной операцией Кремля.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ подтвердило, что по состоянию на 4 января ситуация в районе остается контролируемой, а Родинское - под защитой Сил обороны.

В военном ведомстве отмечают, что подразделения удерживают ключевые позиции, а российские войска несут значительные потери в технике и личном составе. Боевая работа продолжается непрерывно, несмотря на попытки врага усилить давление на направлении.

"Россия систематически применяет дезинформацию как элемент войны", - подчеркнули в ДШВ, комментируя очередную волну фейковых сообщений.

Аналитики проекта DeepState также не подтверждают заявления РФ. По их данным по состоянию на 28 декабря 2025 года, российские подразделения лишь частично продвинулись в районе Родинского и Красного Лимана, но о захвате города речь не шла.

РФ изменила тактику наступления в Донецкой области

Главред писал, что по словам командира 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгения Ласийчука, оккупационные войска РФ давят на город Мирноград Донецкой области с трех направлений, а в Покровске они увязли в городских боях.

Враг сейчас применяет тактику непрерывных пехотных атак. Малые пехотные группы оккупантов пытаются "инфильтроваться" на север Покровска во время ухудшения погоды, однако украинские защитники останавливают эти попытки.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупационная армия страны-агрессора России осуществила десятки попыток продавить украинскую защиту севернее железной дороги в Покровске, но все они были неудачны.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают оставаться в Покровске, поскольку такое решение является стратегическим. Отступление из Покровска будет означать потерю господствующих высот.

Накануне стало известно, что оккупанты контролируют примерно половину города. Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под контролем действия украинских дронов.

