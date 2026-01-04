Когда на самом деле надо убирать елку - названа важная дата в 2026 году

Главред расскажет, когда надо убирать елку, чтобы весь год был успешным и счастливым.

Новогодняя елка - сильный символ праздников. Обычно "красавица" ассоциируется с достатком, счастьем и защитой дома. Дерево нужно украсить вовремя - так же важно не затягивать с прощанием. Главред выяснил, когда на самом деле надо убирать елку, чтобы весь год был успешным и счастливым.

Хотя не существует жестких правил по демонтажу праздничных "красавиц", традиция подсказывает, что соблюдение определенных дат может предотвратить "несчастье".

Дэвид Самнер из Christmas Tree World объясняет: некоторые люди не хотят расставаться с праздничной атмосферой, другие стремятся быстро вернуть дому привычный вид.

В то же время, по древней традиции, идеальный день для уборки елки - Двенадцатая ночь, или День трех царей, символизирующий завершение рождественского периода.

В 2026 году Двенадцатая ночь приходится на вечер 5 января - ровно через 12 дней после Рождества, пишут на портале Express.co.

"Спешка с уборкой украшений до (или после) традиционного праздничного сезона может считаться плохой приметой, поэтому... 5 января - отличная дата для этого", - считает эксперт.

Кроме этого, если у вас живая елка, то стоит позаботиться о том, куда сдать дерево для переработки. Программы утилизации елок, организованные местными властями, обычно действуют с конца декабря до середины января. После этих дат, вам придется самим позаботиться о том, как утилизировать елку.

