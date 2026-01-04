Дети путиниста Киркорова столкнулись с издевательствами: "Не хотят быть как я"

Над детьми Киркорова смеются сверстники.

Филипп Киркоров с детьми / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Дети Филиппа Киркорова отказываются показываться на телевидении

Почему детей путиниста буллят в школе

Дети путиниста Филиппа Киркорова столкнулись с издевательствами со стороны сверстников из-за своего отца. Мартин и Алла-Виктория не хотят быть похожими на своего родителя, поделился певец в интервью росСМИ.

По словам Киркорова, его дети категорически отказываются появляться с отцом на телевидении. Они объяснили артисту, что после таких сюжетов сверстники начинают их травить. Мартин и Алла-Виктория открыто выступают против ассоциации себя с отцом-путинистом.

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Когда видит себя в сюжете, то говорит: "Ну зачем? Меня же будут буллить в школе". Они хотят самостоятельности, доказать, что сами могут. Не хотят, чтобы их ассоциировали только со мной", — пожаловался Филипп.

Певец также рассказал, что его дети не хотят быть похожими на своего отца. Он воспринимает это как стремление к самостоятельности и посетовал на сложную судьбу детей звезд.

Дети Киркорова не хотят быть похожими на отца / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"Слава богу, они не хотят быть такими, как я! Ведь это наказание — быть сыном или дочкой большой звезды. На них всегда лежит такая ответственность, очень большой спрос. Вот даже если они будут очень талантливыми, гениальными актерами, то люди про них скажут: "Ну понятно, что отец хлопочет, папа и помог". Вот моя известная фамилия бы на них сильно давила. И в конечном итоге они бы ее возненавидели. А я для своих детей не хочу трагичной судьбы", — высказался Киркоров.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

