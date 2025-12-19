Анастасия Стоцкая поделилась новыми фото своих детей, похожих на Киркорова.

Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров долго пели в дуэте/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

Как выглядит дочь Стоцкой

На кого похожи дети Анастасии Стоцкой

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но молчит о террористической войне в родной стране, напомнила поклонникам от кого она родила свою дочь.

Как известно, девочка как две капли воды похожа на пропутинского российского певца и близкого "друга" Стоцкой - Филиппа Киркорова. У девочки точно такие же темные большие глаза, как у самого Киркорова и она здорово похожа на биологическую дочь певца Аллу-Викторию.

Стоцкая и ее дочь в лифе / Фото Instagram/100tskaya

На одном из фото в Instagram, она позирует вместе с дочерью в лифте. На втором фото, которым она поделилась, Стоцкая снялась вместе со старшим сыном и своими родителями. Оба подростка являются точными копиями Филиппа Киркорова.

Как выглядит дочь и сын Стоцкой / Фото Instagram/100tskaya

О персоне: Анастасия Стоцкая Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

