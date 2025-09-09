Укр
Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Алена Кюпели
9 сентября 2025, 15:34
Стоцкая показала своих детей, которые как две капли воды, похожи на Киркорова.
Детей Стоцкой теперь называют
Детей Стоцкой теперь называют "Филиповичи" / Коллаж Главред, фото Instagram/100tskaya

Российская известная певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Украины, но продолжает развлекать россиян и молчит о войне в родной стране, снова показала своих детей, которые в очередной раз удивили своих сходством с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым.

Стоцкая показала своих детей на странице в Instagram, а ведь они являются не частыми гостями ее страницы. Сама певица сильно похудела, но вот ее дети все больше и больше становятся похожими на путиниста Киркорова.

На кого похожи дети Киркорова
На кого похожи дети Киркорова / Фото Instagram/100tskaya

Схожесть детей Стоцкой отмечают и подписчики звезды - буквально каждый второй комментатор пишет о том, что певица родила от героя "голой вечеринки" Киркорова.

Дети Стоцкой с каждым разом все более похожи на Киркорова
Дети Стоцкой с каждым разом все более похожи на Киркорова / Фото Instagram/100tskaya
Дети Стоцкой с каждым разом все более похожи на Киркорова
Дети Стоцкой с каждым разом все более похожи на Киркорова / Фото Instagram/100tskaya

"Все таки наверное дети Киркорова,уж очень похожи", "Филиповичи оба", "Сын - копия Киркорова", "Дети на Киркорова похожи очень", "Обалдеть, на Филиппа так похож", - пишут верные подписчики звезды.

На кого похожи дети Анастасии Стоцкой

Напомним, уже долгое время ходят слухи о том, что своих детей Веру и Александра певица родила от путиниста Филиппа Киркорова. Ранее было много разговоров, что артисты состояли в отношениях и долгое время сотрудничали.

Киркорову и Стоцкой приписывали роман
Киркорову и Стоцкой приписывали роман / Фото КП

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

