Вводятся новые графики на 19 декабря: что будет со светом в пятницу

Ангелина Подвысоцкая
18 декабря 2025, 19:51
Ограничения будут действовать в течение суток для промышленных и бытовых потребителей.
Графики отключения света на 19 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что известно:

  • РФ атаковала объекты энергетики
  • В результате атаки в энергосистеме значительный дефицит
  • Укрэнерго вводит графики отключения света на 19 декабря

В Украине в пятницу, 19 декабря, будут выключать свет. Графики будут введены в большинстве областей. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики вводят после атак. Сейчас сохраняется дефицит в энергосистеме. Стоит отметить, что ограничения будут введены и для бытовых, и для промышленных потребителей.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Вводятся новые графики на 19 декабря: что будет со светом в пятницу
Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Удар по электросетям: что грозит регионам Украины - мнение эксперта

Российские войска продолжают целенаправленные удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям электропередач, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и изолировать периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Это затрудняет перераспределение электроэнергии и повышает техногенные риски для населения.

По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, нынешние действия РФ имеют две основные цели. "Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, фактически разделив ее на две части", - объясняет эксперт.

Рябцев подчеркивает, что такие атаки создают дополнительное давление на энергетическую инфраструктуру и увеличивают риски для стабильного электроснабжения в стране.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в четверг, 18 декабря, в Украине снова будут вводить графики почасовых отключений электроэнергии. Однако ограничения коснутся не всех регионов. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.

Напомним, что в результате массированной атаки страны-агрессора России на энергетическую инфраструктуру Одесской области возникла чрезвычайная ситуация. Она приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

свет Укрэнерго отключения веерные отключения отключения света
14:52

