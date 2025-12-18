Укр
"Спорный вопрос": Коваленко сказал, почему не будет перемирия на Рождество

Марина Фурман
18 декабря 2025, 13:56
46
Россия неоднократно устраивала различные перемирия, но ни разу их не соблюдала.
ВСУ
Будет ли перемирие на Рождество - прогноз / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

  • Перемирия на Рождество не будет
  • Россияне будут продолжать проводить наступательные действия

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал, возможно ли установление перемирия в Украине на Рождество. Об этом он сказал в интервью Главреду.

Коваленко убежден, что перемирия между Украиной и страной-агрессором Россией точно не будет.

видео дня

Он напомнил, что РФ неоднократно устраивала различные перемирия, но ни разу их не соблюдала. К тому же, перемирие было исключительно на тех территориях, откуда российские оккупанты пытались вывезти тела своих погибших и одновременно провести разведку. Между тем на других участках фронта вражеская активность только росла.

"Так же и на Рождество Россия не остановится, она не может остановиться. Она сейчас пытается продемонстрировать, что в нынешнем темпе она способна воевать еще долгое время. Но это спорный вопрос", - рассказал военный обозреватель.

Коваленко добавил, что россиянам важно продолжать наступательные действия в зимний период, в частности, это они и будут делать.

Почему рождественское перемирие на фронте не имеет смысла - мнение командира Третьего армейского корпуса

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин считает, что даже в случае согласия России на так называемое рождественское перемирие оно не имело бы практического значения на фронте, ведь оккупационные войска никогда не придерживаются взятых на себя обязательств.

"В реальности нет никакого смысла в "рождественских" или других краткосрочных перемириях. Согласиться для нас - это чисто политический шаг", - объясняет военный.

Рождественское перемирие на фронте - что известно

Как писал Главред, Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею возможного рождественского перемирия с Россией, предположив, что прекращение обстрелов на несколько дней могло бы стать началом движения к миру.

Позже в Кремле эту инициативу отклонили, заявив о нежелании идти на временные паузы в боевых действиях.

Между тем бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что российский лидер Владимир Путин не будет рассматривать перемирие, пока считает, что Запад может сдаться или не поддерживает Украину решительно.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

перемирие война в Украине Рождество Александр Коваленко
