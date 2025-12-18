Поражен МиГ-31 и не только: СБУ уничтожила в Крыму драгоценную технику РФ

Дроны СБУ поразили на аэродроме Бельбек российской техники на сотни миллионов долларов.

/ Колаж: Главред, фото: СБУ, uk.wikipedia.org

В ночь на 18 декабря украинские дроны совершили успешную атаку на военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Поражена техника оккупантов на сотни миллионов долларов. Об этом сообщила СБУ.

Операцию осуществили дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Под ударом оказались дорогостоящие элементы российской противовоздушной обороны.

По данным СБУ, были поражены два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ". Стоимость каждой из РЛС оценивается в 60-100 миллионов долларов.

видео дня

Также поражена радиолокационная станция 92Н6, которая является ключевым элементом зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Ориентировочная стоимость на внутреннем рынке - $30 млн, а экспортная - $60 млн.

Кроме того, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2", стоимость которого для внутреннего рынка составляет $12 млн, экспортная - $19 млн.

СБУ поразила и истребитель МиГ-31 с полным боекомплектом. Его потеря оценивается в $30-50 млн.

По предварительным оценкам, только за одну ночь российская армия потеряла техники на сумму от $200 до $330 миллионов.

"СБУ продолжает эффективную работу по уничтожению систем ПВО в Крыму, которые прикрывают важные военные и логистические объекты оккупантов. Ликвидация составляющих этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и военные возможности врага на Крымском направлении", - отметили в ведомстве.

