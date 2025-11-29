Морские дроны СБУ взорвали два подсанкционных нефтетанкера "теневого флота" РФ - СМИ

Главное:
- В Черном море поражены два подсанкционных нефтетанкера РФ Kairos и Virat
- Операцию провела Служба безопасности с дронами Sea Baby
- Танкеры могли перевозить нефти на почти 70 миллионов долларов
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера Kairos и Virat, принадлежащих "теневому флоту" РФ.
Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины. Об этом сообщили источники в СБУ в комментарии "Суспільному".
Во время атаки суда были пустыми и направлялись на загрузку в порт Новороссийск.
"Танкеры могли перевозить нефти на почти 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции. Теперь они фактически выведены из эксплуатации", - говорится в сообщении.
Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - мнение эксперта
Главред писал, что Украина уже больше года наносит удары по российским НПЗ - ключевой отрасли экономики оккупантов. Но особенно активными эти удары стали только в последние четыре месяца, поэтому еще рано говорить о значительных результатах.
Однако, по мнению военного эксперта Ивана Ступака, если системно продолжать, то рано или поздно точка перелома наступит и Украина сможет, если не похоронить, то поставить на колени российскую нефтяную отрасль.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, вчера стало известно, что неподалеку пролива Босфор загадочно подорвались два танкера "теневого флота" России. В результате происшествия в машинном отделении возник пожар. Началась спасательная операция 25 членов экипажа, которые находились на борту.
Кроме того, в ночь на 29 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по важным объектам РФ. В частности, в городе Таганрог Ростовской области под ударом оказались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.
Также украинские бойцы в очередной раз нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае РФ, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Читайте также:
- Мощные пожары в море: у берегов Турции взорваны два танкера "теневого флота" РФ
- Мощный удар Сил обороны: в Крыму взорваны КП, места хранения БпЛА и объекты ПВО РФ
- Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям
Коротко о теневом флоте России
Теневой флот России (также "серый флот", "темный флот") - это термин для описания кораблей, которые используются при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину.
Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховки судна. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов часто сложно установить.
Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов.
Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов.
По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45% российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред