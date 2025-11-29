Морские дроны СБУ взорвали два подсанкционных нефтетанкера "теневого флота" РФ - СМИ

Уничтоженные суда могли перевозить нефти на сумму около 70 млн долларов и помогали Кремлю обходить санкции.

В Черном море горят танкеры РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

В Черном море поражены два подсанкционных нефтетанкера РФ Kairos и Virat

Операцию провела Служба безопасности с дронами Sea Baby

Танкеры могли перевозить нефти на почти 70 миллионов долларов

Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера Kairos и Virat, принадлежащих "теневому флоту" РФ.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины. Об этом сообщили источники в СБУ в комментарии "Суспільному".

Во время атаки суда были пустыми и направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

"Танкеры могли перевозить нефти на почти 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции. Теперь они фактически выведены из эксплуатации", - говорится в сообщении.

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - мнение эксперта

Главред писал, что Украина уже больше года наносит удары по российским НПЗ - ключевой отрасли экономики оккупантов. Но особенно активными эти удары стали только в последние четыре месяца, поэтому еще рано говорить о значительных результатах.

Однако, по мнению военного эксперта Ивана Ступака, если системно продолжать, то рано или поздно точка перелома наступит и Украина сможет, если не похоронить, то поставить на колени российскую нефтяную отрасль.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, вчера стало известно, что неподалеку пролива Босфор загадочно подорвались два танкера "теневого флота" России. В результате происшествия в машинном отделении возник пожар. Началась спасательная операция 25 членов экипажа, которые находились на борту.

Кроме того, в ночь на 29 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по важным объектам РФ. В частности, в городе Таганрог Ростовской области под ударом оказались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.

Также украинские бойцы в очередной раз нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае РФ, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Коротко о теневом флоте России Теневой флот России (также "серый флот", "темный флот") - это термин для описания кораблей, которые используются при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из РФ в обход санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину. Как пишет Википедия, теневой флот состоит преимущественно из устаревших судов, осуществляющих навигацию без стандартной страховки судна. Суда используют сложные схемы собственности и менеджмента компаний, а также часто меняют свои названия. Владельцев таких судов часто сложно установить. Как правило, корабли теневого флота используют так называемые удбные флаги и функционируют с нарушением морских законов. Российская Федерация потратила на создание теневого флота более 8 млрд долларов. По оценке Bloomberg от декабря 2023 года, 45% российской нефти транспортировалось с помощью кораблей теневого флота.

