Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - эксперт ответил

Вопрос в системности, а еще - в количестве дронов и ракет, которые будут на вооружении в Украине.

Сможет ли Украина похоронить нефтяную отрасль РФ - Ступак / Коллаж: Главред, фото: Соцсети Ивана Ступака, t.me/exilenova_plus

О чем сказал Ступак:

Украина может уничтожить российскую нефтяную отрасль

Чтобы бить по крупным НПЗ, нужна ритмичность и системность ударов по отдельным объектам

Не менее важным является количество нашего вооружения для ощутимых последствий

Украина уже больше года наносит удары по российским НПЗ - ключевой отрасли экономики оккупантов. Но особенно активными эти удары стали только в последние четыре месяца, поэтому еще рано говорить о значительных результатах. Если системно продолжать, то рано или поздно точка перелома наступит.

Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он считает, что Украина сможет, если не похоронить, то поставить на колени российскую нефтяную отрасль - вопрос в количестве дронов и ракет, которые будут на вооружении Украины.

"Украинские удары действительно могут если не похоронить российскую нефтяную отрасль, то поставить ее на колени или в позицию буквы "z", которую в России очень любят, тем самым лишив РФ большого количества доходов. Почему я говорю только о способности поставить на колени? Потому что за Уралом расположено огромное количество нефтеперерабатывающих заводов, которые тоже могут производить топливо" - объясняет Ступак.

Впрочем, по его словам, НПЗ, расположенные на европейской части России, обеспечивают львиную долю российского населения топливом.

В чем сложность поражения нефтеперерабатывающих заводов России

Эксперт объясняет, что нефтеперерабатывающие заводы - это огромные сооружения. Когда говорят, что Украина поразила, например, Афипский НПЗ, это не означает, что он больше не работает. Это значит, что какая-то его часть на время выведена из строя и пока прекратила работу, но через три недели все снова заработает.

Какая тактика нужна, чтобы удары по нефтяной отрасли ощутимо повлияли на экономику РФ

"Если удары Украины станут более ритмичными, и ежедневно будет прилетать по одному и тому же НПЗ, и установки одна за другой будут уничтожаться, это другое дело" - говорит Ступак.

По его словам, Украине нужно работать в этом направлении - важна системность. Он добавляет, что, возможно, пока больших результатов нет, но нужно продолжать, и рано или поздно точка невозврата наступит.

Удары Украины вглубь России - последние новости

Как сообщал Главред, 2 ноября,украинские дроны атаковали российский черноморский порт Туапсе. Как сообщало Reuters, по состоянию на 5 ноября, порт приостановил экспорт топлива.

Ранее, Генеральный штаб Украины сообщал, что в ночь на 4 ноября Силы обороны нанесли удары по инфраструктуре предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Это один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов с мощностью до 18 млн тонн в год, который обеспечивает топливом российские оккупационные войска.

Напомним, Силы обороны Украины своими последними атаками проверяют эффективность системы противовоздушной обороны Москвы. Об этом сообщил социолог и публицист Игорь Эйдман.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

