В России раздаются взрывы: неизвестные дроны уже второй раз атаковали российский НПЗ

Коротко:
- Неизвестные дроны атаковали нефтехимический завод РФ
- Ранее, 4 ноября на заводе уже раздавались взрывы
- Местные власти не комментируют ситуацию
6 ноября на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в российской Республике Башкортостан снова прогремел взрыв. Завод уже был целью дроновой атаки в ночь на 4 ноября.
Согласно данным российского паблика Astra, завод якобы поразили "обломки" БПЛА.
В соцсетях местные жители обнародовали видео вблизи места событий. Независимого подтверждения этой информации нет, местные власти ситуацию пока не комментировали.
В Башкортостане объявляли беспилотную опасность. Минобороны РФ заявляло о якобы "сбитии беспилотника" над республикой.
АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" - предприятие в городе Стерлитамак, специализирующееся на производстве каучуков, ионола, авиационного бензина. Предприятие входит в химический холдинг "Росхим".
Стерлитамакский нефтехимический завод 4 ноября уже был атакован дронами. Глава Башкортостана тогда подтвердил налет БПЛА.
Удары по целям РФ - мнение эксперта
Ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что удары по символам власти в России - например, по Кремлю или телецентру "Останкино" - могут иметь сильный эмоциональный и политический эффект на российское общество.
Однако, по словам эксперта, реальную военную пользу принесли бы удары по заводам, нефтеперерабатывающим предприятиям и военной инфраструктуре России.
"Надо бить по Кремлю и Останково, потому что это центры принятия решений и военные объекты. Нанося удары по ним, мы не нарушим международное законодательство. Наносить удары по гражданскому населению, например, по Черемушкам, мы точно не будем - мы не военные преступники. Мы воюем с военными преступниками и не должны уподобляться им", - сказал Гетьман.
Атаки на российские НПЗ - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 3 ноября в России прогремели взрывы. Громко было в Саратове. Под удар дронов, предположительно, попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. По данным "Росавиации", ограничения в работе аэропорта Саратова продолжались более 6 часов.
Напомним, в ночь на 2 ноября было неспокойно в Краснодарском крае. В Туапсе беспилотники метко ударили по морскому нефтяному терминалу компании "Роснефть".
Кроме того, 29 октября Силы обороны подтвердили поражение двух нефтеперерабатывающих заводов, задействованных в обеспечении армии страны-агрессора: Новоспасского НПЗ (Ульяновская обл., РФ) и Марийского НПЗ (Республика Марий Эл). Также поражен Буденновский газоперерабатывающий завод (Ставропольский край, РФ).
