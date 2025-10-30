Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

Атаки по Москве вынуждают столицу РФ останавливать авиасообщение, парализуя работу главных аэропортов и вызывая недовольство среди граждан.

В России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Fire Point, УНИАН

Жители Москвы могут влиять на решения Кремля

Видимых последствий атак по Москве не зафиксировано, несмотря на заявления россиян о ракете Фламинго над столицей РФ

Разрушительные удары по целям в глубине России могут усилиться

Атака на Москву в ночь с 26 на 27 октября не была первой, однако, как и предыдущие, не привела к значительным последствиям, ведь попаданий в самой столице не зафиксировано. Зато в Московской области ситуация оказалась интереснее, поскольку там удары были результативными. Кроме того, сами россияне сообщали о том, что Московский регион РФ был атакован ракетами Фламинго. Об этом в колонке для Главреда рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Тука отметил, что только жители Москвы способны реально влиять на российскую власть, ведь Кремль не учитывает мнение жителей других регионов, таких как Курская, Брянская или Ростовская области, а также Крыма. Именно поэтому российское руководство особенно обеспокоено ударами беспилотников по столице.

По его словам, каждый раз, когда украинские дроны приближаются к Москве, там объявляют план "Ковер" - прекращают работу аэропортов. Поскольку московские аэропорты являются крупнейшим транспортным узлом России, их остановка создает значительные трудности не только для столицы, но и для всей страны. Видео, снятые во время действия этого плана, демонстрируют масштаб недовольства среди пассажиров и граждан.

"Налет наших дронов на Москву 26-27 октября скорее был "тревожным огнем". В российских чатах писали, что во время атаки были и ракеты Фламинго, которые россияне, конечно же, "все до одной сбили". Мы пока точно не знаем, чем был атакован российский столичный регион: то ли беспилотниками, то ли ракетами, но есть сообщения о том, что впервые Украиной был нанесен удар по предприятию, расположенному в глубине России, британской ракетой Storm Shadow", - указывает он.

Тука добавил, что это может свидетельствовать о том, что британцы сняли запрет на применение своих ракет по целям в РФ, и теперь Украина сможет поражать объекты на российской территории британским оружием. Это весомо, потому что ни один дрон, даже самый мощный, по эффективности не сравнится с ракетами. Он делает вывод, что есть основания надеяться на ряд разрушительных ударов по российским целям в ближайшее время.

"Если с помощью ударов по Москве Украине удастся трансформировать настроения в России из "Киев за три дня" в "А (неценз. - для чего) эта война!", эти удары следует наносить, параллельно продолжая бить по российской нефтепереработке и другим энергетическим объектам и портам", - резюмировал он.

Фламинго / Инфографика: Главред

Реально ли сделать блэкаут в Москве - мнение эксперта

Как писал Главред, Силы обороны Украины могут вызвать блэкаут Москвы даже без использования ракет Tomahawk. По мнению военного эксперта Олега Жданова, блэкаут в российской столице может стать переломным моментом в войне, пошатнуть власть Владимира Путина в Кремле и заставить элиты задуматься о его устранении.

По его словам, для этого хватит имеющихся дальнобойных ракет типа "Фламинго", "Паляница" и "Ад". Жданов подчеркнул, что перспектива блэкаута в Москве - вполне реальна, поскольку у Украины есть необходимые силы и средства для этого даже без Tomahawk.

Удары по Москве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 октября Москва подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Мэр Сергей Собянин подтвердил инцидент, заявив, что система ПВО якобы отражает атаки.

Российское Минобороны сообщило о 34 сбитых или перехваченных дронах над столицей, а всего в ночь на 26 октября - о 193 беспилотниках, которые якобы были уничтожены или обезврежены над регионами РФ.

27 октября в столице государства-агрессора России вторую ночь подряд были слышны взрывы. Власти Москвы и нескольких других регионов РФ заявили об атаке неизвестных беспилотников.

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

