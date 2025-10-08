Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

Масштабное отключение света в Москве – абсолютно реальный сценарий, который способен стать переломным моментом, считает Олег Жданов.

Украина обладает возможностями для того, чтобы устроить блэкаут в Москве, тогда трон Путина пошатнется - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Главное:

Украина может устроить блэкаут в Москве и без Tomahawk

Блэкаут в Москве способен пошатнуть трон Путина

"Элиты" в РФ могут задуматься о свержении Путина

Силы обороны Украины в силах обесточить Москву даже без ракет Tomahawk. Блэкаут в российской столице способен привести к перелому в войне, расшатать трон Владимира Путина в Кремле, и убедить верхушку власти в том, что Путина пора свергнуть. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Украина может устроить блэкаут в Москве и без "Томагавков"

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украина может устроить массовые отключения света в Москве даже без ракет Tomahawk. Для этого достаточно дальнобойных Фламинго, Паляниця и Пекло.

Однако с "Томагавками" реализация задачи станет гораздо проще.

"Блэкаут в Москве – это абсолютно реальная перспектива. У нас есть все необходимые силы и средства, чтобы устроить блэкаут в Москве и без Tomahawk.

Да, без Tomahawk это будет сделать сложнее, поскольку ПВО Москвы самая сильная (там два кольца фронтальной ПВО вокруг города, их непросто пробить), но возможно. Особенно если в ход пойдут наши "Фламинго", "Паляниця" и "Пекло". А если пустить все это вместе, то точно возможно обеспечить блэкаут. Большинство подстанций, питающих Москву, находятся за ее пределами. В России уже сказали, что будут глушить сотовую связь РЭБами, отключать мобильный интернет, чтобы наши дроны не смогли добраться до объектов энергетики Москвы.

В общем, блэкаут в Москве абсолютно реален. С Tomahawk его устроить намного проще, быстрее и эффективнее. Но и без них Украина справится и может это сделать даже сегодня", - объяснил Жданов.

"Это будет раскачивать трон"

По его мнению, блэкаут в Москве пошатнет позиции Владимира Путина.

"Это будет раскачивать трон. С каждым провалом на фронте и во внутренней политике российские элиты все больше и больше разуверяются в своем вожде. Свита делает короля, она же его и свергает, когда наступит переломный момент", - говорит эксперт.

"Блэкаут в Москве станет переломным моментом"

Кроме того, он предположил, что потенциальный блэкаут в Москве может привести к перелому, и заставит задуматься кремлевскую верхушку о необходимости свержения Путина.

"Да, вполне может, когда элиты поймут, что ситуация безвыходная, и что Россия не переломит ее в свою пользу. Путин каждый раз обещает им, что вот-вот Россия победит, каждый раз он вызывает Герасимова и рассказывает о победах, приписывая тысячи километров "серой зоны" к завоеваниям российской армии, к уже захваченным территориям. Но когда-то правда всплывет.

Блэкаут в Москве станет переломным моментом.

Точно так же в свое время Геринг обещал Гитлеру, что ни одна бомба не упадет на территории Берлина. И когда бомбы стали падать на Берлин, Геринг попал в огромную немилость. Но тогда это было начало войны, и случившееся можно было на что-то списать.

А для России уже финишная прямая: сегодня блэкаут в Москве, а завтра потеря управления войсками на фронте", - подчеркнул Олег Жданов.

Ракеты Tomahawk для Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, 6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

"Я уже примерно принял решение, если подумать. Да, я думаю, что хочу узнать, что они с ними будут делать, куда они их будут посылать. Я бы поставил этот вопрос", - добавил глава Белого дома.

Возможная поставка Украине ракет Tomahawk, мол, может разрушить "положительные тенденции" в отношениях агрессора России и США, сказал Владимир Путин.

"Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, по крайней мере позитивных тенденций, наметившихся в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - считает руководитель Кремля.

США будут передавать "Томагавки" Украине поэтапно, считает народный депутат Украины, глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев. Как полагает парламентарий, ракеты должны стать инструментом давления на Путина для завершения войны.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

