В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

Путин говорил Бушу, что членство Украины в НАТО станет для Москвы "принципиальной красной линией".

https://glavred.info/politics/v-ssha-rassekretili-razgovory-putina-s-bushem-ob-ukraine-chto-v-stenogramme-10726913.html Ссылка скопирована

Путин и Буш во время встречи 2001 года / Коллаж: Главред, фото: сайт президента США

Национальный архив безопасности США через суд рассекретил и опубликовал стенограммы встреч президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с Джорджем Бушем-младшим за 2001–2008 годы

Эти разговоры, как заявляют в архиве, показывают "эволюцию" от союзничества после 11 сентября до конфронтации через Ирак, ПРО и расширение НАТО.​Документы, полученные по иску Архива к Библиотеке Буша, раскрывают ключевые разговоры: в 2001-м в Словении Буш назвал Путина "типом для окопа со мной", а тот сравнил чеченцев с учениками бин Ладена; в 2005 году обсуждали Иран и КНДР; в 2008-м в Сочи Путин предупредил о "зоне конфликта" из-за НАТО для Украины и Грузии.

Что говорили об Украине

Во время их последней встречи в Сочи в апреле 2008 года Путин заявил Бушу, что членство Украины в НАТО станет для Москвы принципиальной красной линией.

видео дня

"Вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас", - сказал Путин, добавив, что расхождения во взглядах внутри Украины могут привести к тому, что страна "просто расколется".

Путин охарактеризовал Украину как "очень сложное государство" и "искусственно созданную страну еще в советские времена", утверждая, что НАТО воспринимается значительной частью украинского населения как враждебная организация и что членство Украины приблизит военную инфраструктуру к границам России.

Фрагмент разговора Буша и Путина 2001 года

Путин: Теперь я хотел бы повторить то, что я сказал Конди и Гейтсу в Москве о расширении НАТО. Для вас это не новость, и я не жду ответа; я просто хочу сказать это вслух. Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас, долгосрочную конфронтацию.

Буш: Почему?

Путин: В Украине проживает 17 миллионов россиян, треть населения. Украина - очень сложное государство. Это не нация, созданная естественным путем. Это искусственное государство, созданное еще в советские времена. После Второй мировой войны Украина получила территории от Польши, Румынии и Венгрии - это практически вся западная Украина. В 1920-х и 1930-х годах Украина получила территории от России — это восточная часть страны. В 1956 году Крымский полуостров был передан Украине. Это довольно большая европейская страна с населением 45 миллионов человек. Её населяют люди с совершенно разными взглядами. Если вы поедете на запад Украины, вы увидите деревни, где единственным разговорным языком является венгерский, и люди носят эти самые шляпы. На востоке люди носят костюмы, галстуки и большие шляпы. Значительная часть украинского населения воспринимает НАТО как враждебную организацию.

Это создает следующие проблемы для России. Это создает угрозу развертывания военных баз и новых военных систем вблизи России. Это создает неопределенность и угрозы для нас. И, полагаясь на антинатовские силы на Украине, Россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. Россия будет постоянно создавать там проблемы. Зачем? Что означает членство Украины в НАТО? Какова выгода для НАТО и США? Причин может быть только одна, и это - укрепление статуса Украины как страны Запада, и в этом заключается логика. Я не думаю, что это правильная логика; я пытаюсь понять. И учитывая расходящиеся взгляды различных слоев населения на членство в НАТО, страна может просто расколоться. Я всегда говорил, что есть определенная прозападная часть и определенная пророссийская часть. Сейчас власть там находится в руках прозападных лидеров. Как только они пришли к власти, они раскололись внутри себя. Политическая активность там полностью отражает отношение населения. Вопрос там не в вступлении в НАТО, а в обеспечении самодостаточности Украины, а также в укреплении ее экономики.

Что еще обсуждали Путин и Буш

В документе также задокументировано, насколько резко изменились американо-российские отношения за два срока Буша. В 2001 году, после терактов 11 сентября, Буш назвал Путина надежным партнером, сказав ему: "Вы тот человек, которого я хотел бы видеть рядом с собой в окопе".

Путин, в свою очередь, представил войну России в Чечне как часть той же глобальной борьбы с терроризмом, утверждая, что чеченские боевики были "учениками Бен Ладена".

Однако ко второму сроку Буша напряженность усилилась. Путин неоднократно критиковал планы США по противоракетной обороне в Европе, предупреждая, что запуск ракеты с подводной лодки из Северной Европы достигнет Москвы через шесть минут и вызовет автоматический ядерный ответ России.

"Через несколько минут весь наш ядерный потенциал окажется в небе", — сказал Путин в 2008 году.

Буш ответил: "Я понимаю".

Отметим, ни в одной из стенограм нет ни намеков, ни обещаний Буша о дальнейшем нерасширении НАТО.

США собрались "мириться" с РФ: мнение эксперта

В интервью Главреду исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач рассказал, что Трамп смягчил риторику в отношении России и Китая.

"В представлении американской администрации о мире изменилась система координат: другие угрозы - и, соответственно, другие цели внешней политики. Теперь, по их мнению, нужно мириться с Россией, не допускать конфронтации РФ с Европой. Ведь в случае конфликта США пришлось бы либо быть посредниками, либо вмешиваться на стороне Европы как стране-члену НАТО. Поэтому Альянс, по их мнению, больше не должен расширяться, чтобы удовлетворить Россию. Фактически это капитулянтский подход в отношении России - признание ее "зоны влияния". Если НАТО не может расширяться, получается, что РФ получает право вето на это расширение", - заявил Горбач.

Путин жалуется, что его "надули"

Напомним, во время последней "Прямой линии" российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявил, что Запад его "надул".

"Нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения НАТО. Это безусловно движение военной инфраструктуры к нашим границам вызывает и вызывало нашу законную озабоченность. И конечно в этих условиях новой системы безопасности в Европе она достаточно актуальна", - говорит Путин.

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала стратегию национальной безопасности, которая кардинально отличается от видения предыдущего руководства США. Среди приоритетов - стратегические отношения с Россией, прекращение войны РФ против Украины и "возвращение демократии" европейским странам, которые "топчут" демократические стандарты. Также США делает акцент на господство именно в Западном полушарии, где расположены Североамериканский континент и Атлантический и Тихий океаны.

Об источнике: Национальный архив национальной безопасности Национальный архив национальной безопасности - это некоммерческая неправительственная научно-исследовательская и архивная организация, расположенная на территории кампуса Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия. Основанный в 1985 году для борьбы с растущей секретностью правительства, Национальный архив национальной безопасности является центром журналистских расследований, сторонником открытого правительства, научно-исследовательским институтом по международным делам и крупнейшим хранилищем рассекреченных документов США за пределами федерального правительства. За четыре десятилетия своей истории Национальный архив национальной безопасности способствовал рассекречиванию более 15 миллионов страниц правительственных документов, являясь ведущим некоммерческим пользователем Закона США о свободе информации (FOIA), подав в общей сложности более 70 000 запросов FOIA и запросов на рассекречивание.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред