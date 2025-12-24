РФ будет добиваться внесения изменений в проект мирного плана – Bloomberg

РФ воспринимает 20-пунктный мирный план как отправную точку для дальнейших переговоров.

Москва не хочет сразу отвергать мирный план / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

В Кремле считают, что в документе отсутствуют важные для РФ положения

Москва не хочет сразу отвергать мирный план

Россия намерена добиться внесения ключевых изменений в последнюю версию мирного плана по прекращению войны в Украине, включая более жесткие ограничения для ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По словам собеседника агентства, РФ воспринимает 20-пунктный мирный план как отправную точку для дальнейших переговоров. Он заявил, что в нем отсутствуют важные для России положения и не даны ответы на многие вопросы.

Хотя Россия рассматривает текущий документ как довольно типичный украинский план, она "изучит его с холодной головой", рассказал источник журналистам. Он добавил, что Москва не хочет сразу отвергать этот мирный план.

Среди основных требований Кремля:

ограничение для украинских Вооруженных сил – Россия хочет регулировать численность и типы вооружения послевоенной армии Украины;

гарантии нейтрального статуса Украины – особенно при вступлении в Европейский союз;

юридически обязывающие гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток;

статус русского языка в Украине;

снятие санкций и размораживание сотен миллиардов долларов российских активов на Западе;

территориальные вопросы – Россия хочет, чтобы Украина отступила из части Донецкой области, которую она сейчас контролирует;

контроль над Запорожской атомной электростанцией – вопросы управления станцией после завершения войны;

свободные экономические или демилитаризованные зоны подлежат обсуждению.

Есть ли шансы на заключение мирного соглашения: мнение политолога

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что не стоит ожидать от декабрьских мирных переговоров сенсационных или судьбоносных решений.

По его оценке, президент Владимир Зеленский пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не раньше 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сместиться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", - сказал политолог Главреду.

Другие новости:

