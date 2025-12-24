Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

Виталий Кирсанов
24 декабря 2025, 20:43
346
Обновленный мирный план является первым шагом Украины к какому-либо компромиссу по вопросу территорий.
Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса
Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 45 ОАБр

Что написано в материале The Washington Post:

  • Вероятнее всего, Москва выступит против нескольких основных пунктов
  • Соглашение потребует проведения всеукраинского референдума

Президент Украины Владимир Зеленский, представив журналистам 20 пунктов обновленного мирного плана, фактически признал, что Киев готов пойти на вывод войск из восточных областей Украины для создания демилитаризованной зоны. Тем не менее, Кремлю придется согласиться сделать то же самое в рамках урегулирования. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что обновленный мирный план является первым шагом Украины к какому-либо компромиссу по вопросу территорий. Тем не менее, этот вопрос остается одним из самых сложных в переговорах.

видео дня

В издании добавили, что раскрытый Зеленским проект мирного плана из 20 пунктов далек от окончательного варианта и не согласован с Россией. Вероятнее всего, Москва выступит против нескольких основных пунктов, включая требование о выводе российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Журналисты считают, что последний проект мирного плана ясно показывает, что Украина по-прежнему выступает против идеи вывода своих войск с восточных областей страны. Тем не менее, Киев готов рассмотреть это, если Россия поступит так же, подчеркнули в издании.

Кроме того, в издании отметили, что любое подобное соглашение потребует проведения национального референдума, который будет трудно организовать без прекращения огня. Также потребуется согласие России с этим и другими пунктами мирного плана, что остается маловероятным.

Есть ли шансы на заключение мирного соглашения: мнение политолога

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что не стоит ожидать от декабрьских мирных переговоров сенсационных или судьбоносных решений.

По его оценке, президент Владимир Зеленский пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не раньше 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сместиться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", - сказал политолог Главреду.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины. Однако американские переговорщики передали российской стороне перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы. Об этом пишет Kyiv Post.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, диалог происходит сложный, а сами переговоры являются многосторонними. Глава ГУР лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".

Украина вынесет мирное соглашение из двадцати пунктов на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский

Другие новости:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Владимир Зеленский The Washington Post Россия война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:44Политика
Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

20:43Украина
"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

20:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

Последние новости

21:37

От трипольцев до сегодняшнего дня: 10 фактов о Рождестве, которые доказывают уникальность украинцев

21:29

Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

21:24

Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

21:07

Всего 1,5 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рухнули

20:59

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – ЯгунКитай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун
20:44

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:43

Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

20:27

Гороскоп для Львов на 2026-й: год великих перемен и взлётаВидео

20:12

"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

Реклама
19:48

"Несмотря на все беды": Зеленский назвал единое желание украинцев на РождествоВидео

19:42

Резко влупит 13-градусный мороз: погода на Рождество будет удивлять холодиной

19:31

Как будут отключать свет 25 декабря: когда не будет электроэнергии

19:27

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

19:10

20 пунктов Зеленского: быстрый мир или продолжение переговоров?мнение

18:52

РФ будет добиваться внесения изменений в проект мирного плана – Bloomberg

18:40

Наполнят любовью и праздничным настроением: лучшие новогодние романтические фильмы

17:52

РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

17:23

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

17:02

Мизинец на ноге значительно важнее, чем вы думаете: какую функцию он скрывает

16:57

Украинские специалисты оздадут аналог системы HIMARS – СМИ

Реклама
16:55

В одном городе Украины произошла настоящая экологическая катастрофа - что известноФотоВидео

16:15

"Замечательный автомобиль": механик назвал самый надежный кроссовер на рынке

16:07

25 декабря - Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день

16:04

"С такой генетикой": Мозговая похвасталась повзрослевшей дочерью от Аксельрода

15:17

Хитрость при жарке рыбы: как достичь идеально-хрустящей корочки и нежной середины

15:10

В Украину придут настоящие морозы: в каких областях будет самый большой "минус"

15:05

В Москве взорвали полицейских, которые пытали украинских пленных - СМИ

15:04

Бывший муж Лорак вывез их общую дочь в Турцию

14:31

Взрывы и масштабный пожар: Генштаб отчитался о поражении важных объектов РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 декабря: Овнам - незабываемый день, Весам - успех

14:12

Ситуация критическая: появились обновленные графики отключения 24 декабря

14:07

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

13:45

Ігорович, Ігоревич или Ігорьович: как сказать на украинском без ошибки

13:10

Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

13:05

"Даже голос и взгляд другие": близкий человек обратился к Андрею Фединчику

12:46

Если Китай отвернется: известно, когда в РФ могут начаться проблемы с ракетами

12:42

Сливать или оставлять бензин в газонокосилке на зиму: окончательный ответ специалистов

12:40

Россия выпустила 100 дронов по объектам "Укрнафты": есть критические разрушения

12:21

Умер популярный украинский ведущий Петр Остапишин

12:06

Что разрушает солнечные панели: срок службы снижается в разы

Реклама
11:59

Зеленский раскрыл позицию США по санкциям против России после войны

11:51

США могут провести разговор с Путиным уже 24 декабря: Зеленский раскрыл детали

11:50

Экс-участница дуэта Пара Нормальных впервые заговорила об отношениях и свадьбе

11:44

"Разбила мне сердце": Барских со сцены сделал признание про роман с ЛободойВидео

11:42

Отмена военного положения и мобилизации: Зеленский назвал условия и сроки

10:51

Обязательный техосмотр авто: адвокат раскрыл, почему его внедрение маловероятно

10:44

"Я был бы счастлив": Клопотенко удивил отношением к изменам партнершиВидео

10:40

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают самым высоким интеллектом

10:37

Украинцам дадут шанс оценить мирный план: Зеленский аносировал возможный референдум

10:30

Что нельзя дарить на Новый год: три вещи, которые могут притянуть бедыВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять