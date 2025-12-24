Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

Обновленный мирный план является первым шагом Украины к какому-либо компромиссу по вопросу территорий.

Что написано в материале The Washington Post:

Вероятнее всего, Москва выступит против нескольких основных пунктов

Соглашение потребует проведения всеукраинского референдума

Президент Украины Владимир Зеленский, представив журналистам 20 пунктов обновленного мирного плана, фактически признал, что Киев готов пойти на вывод войск из восточных областей Украины для создания демилитаризованной зоны. Тем не менее, Кремлю придется согласиться сделать то же самое в рамках урегулирования. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что обновленный мирный план является первым шагом Украины к какому-либо компромиссу по вопросу территорий. Тем не менее, этот вопрос остается одним из самых сложных в переговорах.

В издании добавили, что раскрытый Зеленским проект мирного плана из 20 пунктов далек от окончательного варианта и не согласован с Россией. Вероятнее всего, Москва выступит против нескольких основных пунктов, включая требование о выводе российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Журналисты считают, что последний проект мирного плана ясно показывает, что Украина по-прежнему выступает против идеи вывода своих войск с восточных областей страны. Тем не менее, Киев готов рассмотреть это, если Россия поступит так же, подчеркнули в издании.

Кроме того, в издании отметили, что любое подобное соглашение потребует проведения национального референдума, который будет трудно организовать без прекращения огня. Также потребуется согласие России с этим и другими пунктами мирного плана, что остается маловероятным.

Есть ли шансы на заключение мирного соглашения: мнение политолога

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что не стоит ожидать от декабрьских мирных переговоров сенсационных или судьбоносных решений.

По его оценке, президент Владимир Зеленский пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не раньше 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сместиться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", - сказал политолог Главреду.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины. Однако американские переговорщики передали российской стороне перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы. Об этом пишет Kyiv Post.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, диалог происходит сложный, а сами переговоры являются многосторонними. Глава ГУР лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".

Украина вынесет мирное соглашение из двадцати пунктов на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум. Выборы в Украине могут произойти одновременно с референдумом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

