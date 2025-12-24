Как будут отключать свет 25 декабря: когда не будет электроэнергии

Ситуация в энергосистеме может измениться.

Графики отключения света 25 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Какие ограничения будут дествовать 25 декабря

Графики отключения света 25 декабря

В понедельник, 22 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты нашей страны. Об объемах отключений компания не информировала.

В Национальной энергетической компании добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться и посоветовали узнавать о времени и объеме применения отключений на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

График отключения света для каждой области и сколько длится плановое отключение света в вашем городе вы можете узнать в нашей публикации, которая обновляется каждый день.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине

Как писал Главред, продолжительность графиков отключений света по Украине сократят. Это произойдет благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Напомним, в результате обстрелов в ночь на 20 декабря были повреждены объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Без света сидят люди в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

Кроме того, в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

