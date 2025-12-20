Появились графики отключения света на 21 декабря: какими будут ограничения

Графики отключения света будут введены не во всех областях.

График отключения света на 21 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что известно:

РФ атаковала объекты энергетики

В результате атаки в энергосистеме значительный дефицит

Укрэнерго вводит графики отключения света на 21 декабря

Укрэнерго вводит графики почасовых отключений света на воскресенье, 21 декабря. Об этом сообщили в компании.

Они будут действовать в большинстве областей в течение всех суток. Также будут применяться графики ограничения мощности для промышленности.

В Укрэнерго не уточнили, в объеме скольких очередей будут введены ограничения.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Внимание!" Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Удар по электросетям: что грозит регионам Украины - мнение эксперта

Российские войска продолжают целенаправленные удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям электропередач, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и изолировать периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Это затрудняет перераспределение электроэнергии и повышает техногенные риски для населения.

По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, нынешние действия РФ имеют две основные цели. "Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, фактически разделив ее на две части", - объясняет эксперт.

Рябцев подчеркивает, что такие атаки создают дополнительное давление на энергетическую инфраструктуру и увеличивают риски для стабильного электроснабжения в стране.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

