Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

Ограничения будут введены для промышленных и бытовых потребителей.

Графики отключения света 20 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов

Укрэнерго вводит графики отключения света на 20 декабря

В субботу, 20 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины.

По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать в большинстве регионов Украины.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

РФ атакует электросети: что грозит регионам Украины - мнение эксперта

Российские войска продолжают целенаправленные удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям электропередач, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и изолировать периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Это затрудняет перераспределение электроэнергии и повышает техногенные риски для населения.

По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, нынешние действия РФ имеют две основные цели.

"Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, фактически разделив ее на две части", - объясняет эксперт.

Рябцев подчеркивает, что такие атаки создают дополнительное давление на энергетическую инфраструктуру и увеличивают риски для стабильного электроснабжения в стране.

Отключение света - последние новости

Как писал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Напомним, что страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.

Кроме того, в результате массированной атаки страны-агрессора России на энергетическую инфраструктуру Одесской области возникла чрезвычайная ситуация. Она приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Графики отключения света / Инфографика: Главред

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

