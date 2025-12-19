Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

Что известно:
- В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
- Укрэнерго вводит графики отключения света на 20 декабря
В субботу, 20 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины.
По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать в большинстве регионов Украины.
В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.
РФ атакует электросети: что грозит регионам Украины - мнение эксперта
Российские войска продолжают целенаправленные удары по ключевым подстанциям и высоковольтным линиям электропередач, пытаясь нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и изолировать периферийные регионы, в частности Черниговскую, Одесскую и Донецкую области. Это затрудняет перераспределение электроэнергии и повышает техногенные риски для населения.
По словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований, нынешние действия РФ имеют две основные цели.
"Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, фактически разделив ее на две части", - объясняет эксперт.
Рябцев подчеркивает, что такие атаки создают дополнительное давление на энергетическую инфраструктуру и увеличивают риски для стабильного электроснабжения в стране.
Отключение света - последние новости
Как писал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.
Напомним, что страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.
Кроме того, в результате массированной атаки страны-агрессора России на энергетическую инфраструктуру Одесской области возникла чрезвычайная ситуация. Она приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.
