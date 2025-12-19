Почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями: объяснение ДТЭК

Главное из новости:
- Счетчик показывает почти те же цифры, потому что после отключений технику включают одновременно и активно
- Если не передать показатели вовремя, начисление идет по среднему потреблению
Несмотря на графики отключений, потребление электроэнергии в домохозяйствах остается почти неизменным. Об этом говорится в новом видео компании ДТЭК.
Специалисты объясняют, что когда электроснабжение восстанавливается, люди сразу запускают несколько приборов - стиральную машину, бойлер, плиту, зарядные устройства.
Таким образом, энергозатраты концентрируются в короткий промежуток времени, но общий месячный показатель почти не уменьшается.
"Поэтому за месяц киловатт может выйти почти столько же даже с графиками отключений, - отметили в ДТЭК.
Еще один фактор - несвоевременная передача показателей счетчика. В таком случае начисление осуществляется по среднему потреблению предыдущих месяцев, что часто не соответствует реальным затратам и приводит к неожиданным суммам в платежках.
Что советуют энергетики
- Передавать показатели ежемесячно.
- Включать технику постепенно после восстановления света, чтобы избежать пиковых нагрузок.
Есть ли угроза разделения энергосистемы Украины - мнение эксперта
Как писал Главред, Россия целенаправленно бьет по ключевым элементам энергетической инфраструктуры Украины, пытаясь нарушить стабильную работу объединенной энергосистемы и усложнить перераспределение электроэнергии между регионами. Такие действия повышают техногенные риски и создают дополнительные угрозы для приграничных и прифронтовых областей.
Об этом в эфире Украинское Радио заявил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национальный институт стратегических исследований.
По его словам, атаки направлены на высоковольтные линии и подстанции, обеспечивающие связь между регионами, в частности Черниговской, Одесской и Донецкой областей.
"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух своих целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, то есть отделить ее, разделив пополам", - пояснил Рябцев.
Эксперт отметил, что в случае реализации такого сценария восстановление электроснабжения в пострадавших регионах может значительно усложниться, а нагрузка на систему будет расти.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.
Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.
Вас может заинтересовать:
- Не только без света, но и без воды: назван город, где ситуация может ухудшиться
- Свет только 2-4 часа в сутки: названы города, которые окажутся под ударом зимой
- В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред