Почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями: объяснение ДТЭК

В компании отмечают, что сейчас электроэнергией пользуются не меньше, просто по-другому.

Счетчик показывает почти те же цифры, потому что после отключений технику включают одновременно и активно

Если не передать показатели вовремя, начисление идет по среднему потреблению

Несмотря на графики отключений, потребление электроэнергии в домохозяйствах остается почти неизменным. Об этом говорится в новом видео компании ДТЭК.

Специалисты объясняют, что когда электроснабжение восстанавливается, люди сразу запускают несколько приборов - стиральную машину, бойлер, плиту, зарядные устройства.

Таким образом, энергозатраты концентрируются в короткий промежуток времени, но общий месячный показатель почти не уменьшается.

"Поэтому за месяц киловатт может выйти почти столько же даже с графиками отключений, - отметили в ДТЭК.

Еще один фактор - несвоевременная передача показателей счетчика. В таком случае начисление осуществляется по среднему потреблению предыдущих месяцев, что часто не соответствует реальным затратам и приводит к неожиданным суммам в платежках.

Что советуют энергетики

Передавать показатели ежемесячно.

Включать технику постепенно после восстановления света, чтобы избежать пиковых нагрузок.

Есть ли угроза разделения энергосистемы Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия целенаправленно бьет по ключевым элементам энергетической инфраструктуры Украины, пытаясь нарушить стабильную работу объединенной энергосистемы и усложнить перераспределение электроэнергии между регионами. Такие действия повышают техногенные риски и создают дополнительные угрозы для приграничных и прифронтовых областей.

Об этом в эфире Украинское Радио заявил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национальный институт стратегических исследований.

По его словам, атаки направлены на высоковольтные линии и подстанции, обеспечивающие связь между регионами, в частности Черниговской, Одесской и Донецкой областей.

"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух своих целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, то есть отделить ее, разделив пополам", - пояснил Рябцев.

Эксперт отметил, что в случае реализации такого сценария восстановление электроснабжения в пострадавших регионах может значительно усложниться, а нагрузка на систему будет расти.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

