Держатель для зубных щеток черный и плохо пахнет: как его правильно чистить

Вы узнаете:
- Почему подставки для зубных щеток - одно из самых грязных и мест в ванной комнате
- Сколько раз в неделю их нужно чистить
- Как почистить держатель для зубных щеток
Даже в самой чистой ванной комнате часто скапливается грязь и микробы на одном небольшом предмете, который обычно остается незамеченным - и это подставка для зубных щеток. Поскольку в ней хранятся инструменты для ухода за зубами и деснами, крайне важно правильно за ней ухаживать.
Если вам интересно, зачем на зубных щетках делают цветные щетинки и сколько зубной пасты рекомендуется выдавливать на щетку, читайте материал: Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щетках.
Почему в держателе для зубных щеток что-то черное
Как пишет Martha Stewart, в отличие от более крупных сантехнических приборов и туалетных принадлежностей держатели для зубных щеток имеют крайне неудобную конструкцию для чистки: узкие отверстия, глубокие углубления и ограниченный поток воздуха.
"Держатели для зубных щеток — одно из самых грязных мест в доме. Каждый раз, когда вы вставляете зубную щетку обратно в держатель, остатки пищи стекают в труднодоступные щели, образуя скопления, в которых могут содержаться бактерии, вирусы и колиформные бактерии", - объяснил эксперт в области уборки Майкл Сильва-Нэш.
Со временем эти отложения образуют на дне густую вязкую массу, что приводит к появлению неприятного запаха и изменению цвета. Даже если держатель выглядит чистым сверху, влага внутри может способствовать росту плесени и грибка.
Если вы заметили что-то черное в держателе для зубной щетки, то скорее всего это грибок или плесень.
Как часто следует чистить держатель для зубных щеток
Чтобы предотвратить скопление грязи и превращение подставки для зубных щеток в рассадник микробов, ее следует мыть раз в неделю.
Саму зубную щетку следует менять каждые три месяца или каждый раз после болезни.
Как чистить держатель для зубной щетки
Сначала замочите держатель в горячей мыльной воде на 10 минут. Это размягчит налет и облегчит его удаление.
Далее добавьте еще немного средства для мытья посуды. Используя ёршик для чистки трубочек или другую тонкую щетку, тщательно почистите внутреннюю часть держателя для зубных щеток.
В зависимости от материала, из которого изготовлен держатель, стерилизация может обеспечить дополнительный уровень чистоты, особенно если кто-то из членов семьи болел.
Если материал можно мыть в посудомоечной машине, пропустите держатель для зубных щеток через посудомоечную машину для стерилизации.
Другие варианты стерилизации:
- помещение держателя для зубных щеток в кипящую воду на 30 секунд;
- замачивание в уксусе на 30 минут.
При чистке держателей для зубных щеток из нержавеющей стали и натурального камня главное — бережное обращение. Эксперты советуют использовать неабразивную губку и протирайте по направлению волокон нержавеющей стали. Это предотвратит появление царапин и сохранит естественную поверхность материала.
После мытья ополосните и высушите держатель для зубных щеток.
Если вы не знаете, как самостоятельно провести глубокую чистку ковра, попробуйте способ, для которого не понадобится дорогих средств. Детальнее читайте в материале: Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой совет.
Как избежать появления бактерий
Одной из самых больших ошибок при чистке держателя для зубных щеток является пренебрежение к тщательной сушке перед тем, как вернуть в него щетки.
Влага — это рассадник бактерий и других колиформных бактерий, поэтому крайне важно полностью высушить держатель вручную или на воздухе после мытья.
- Насухо промокните держатель чистой салфеткой из микрофибры.
- Переверните его вверх дном и положите на полотенце, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Оставьте на открытом воздухе хотя бы на несколько часов (или на ночь, если возможно).
Как писал Главред, водонагреватель, как и любой другой прибор, требует регулярного обслуживания для обеспечения долговечности, энергоэффективности и безопасности. Эксперты рассказали, как понять, что бойлер нужно чистить и что будет, если долго не чистить водонагреватель.
Также мы писали о том, чем нельзя чистить пластиковые трубы - сантехники назвали худшие средства.
Вам также может быть интересно:
- Чем обработать обувь, чтобы снег не налипал на подошву: проверенное средство за копейки
- Об этом трюке знают единицы: что надо сделать с пергаментом перед использованием
- Как быстро избавиться от липких следов от скотча: действенные способы за копейки
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред