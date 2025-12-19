Держатель для зубных щеток черный и плохо пахнет: как его правильно чистить

Влага, оставшаяся в держателе для зубных щеток, способствует повторному размножению бактерий.

Как чистить держатель для зубной щетки - советы экспертов по уборке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему подставки для зубных щеток - одно из самых грязных и мест в ванной комнате

Сколько раз в неделю их нужно чистить

Как почистить держатель для зубных щеток

Даже в самой чистой ванной комнате часто скапливается грязь и микробы на одном небольшом предмете, который обычно остается незамеченным - и это подставка для зубных щеток. Поскольку в ней хранятся инструменты для ухода за зубами и деснами, крайне важно правильно за ней ухаживать.

Если вам интересно, зачем на зубных щетках делают цветные щетинки и сколько зубной пасты рекомендуется выдавливать на щетку, читайте материал: Не для красоты: зачем на самом деле нужны цветные щетинки на зубных щетках.

Почему в держателе для зубных щеток что-то черное

Как пишет Martha Stewart, в отличие от более крупных сантехнических приборов и туалетных принадлежностей держатели для зубных щеток имеют крайне неудобную конструкцию для чистки: узкие отверстия, глубокие углубления и ограниченный поток воздуха.

"Держатели для зубных щеток — одно из самых грязных мест в доме. Каждый раз, когда вы вставляете зубную щетку обратно в держатель, остатки пищи стекают в труднодоступные щели, образуя скопления, в которых могут содержаться бактерии, вирусы и колиформные бактерии", - объяснил эксперт в области уборки Майкл Сильва-Нэш.

Со временем эти отложения образуют на дне густую вязкую массу, что приводит к появлению неприятного запаха и изменению цвета. Даже если держатель выглядит чистым сверху, влага внутри может способствовать росту плесени и грибка.

Если вы заметили что-то черное в держателе для зубной щетки, то скорее всего это грибок или плесень.

Как часто следует чистить держатель для зубных щеток

Чтобы предотвратить скопление грязи и превращение подставки для зубных щеток в рассадник микробов, ее следует мыть раз в неделю.

Саму зубную щетку следует менять каждые три месяца или каждый раз после болезни.

Как чистить держатель для зубной щетки

Сначала замочите держатель в горячей мыльной воде на 10 минут. Это размягчит налет и облегчит его удаление.

Далее добавьте еще немного средства для мытья посуды. Используя ёршик для чистки трубочек или другую тонкую щетку, тщательно почистите внутреннюю часть держателя для зубных щеток.

В зависимости от материала, из которого изготовлен держатель, стерилизация может обеспечить дополнительный уровень чистоты, особенно если кто-то из членов семьи болел.

Если материал можно мыть в посудомоечной машине, пропустите держатель для зубных щеток через посудомоечную машину для стерилизации.

Другие варианты стерилизации:

помещение держателя для зубных щеток в кипящую воду на 30 секунд;

замачивание в уксусе на 30 минут.

При чистке держателей для зубных щеток из нержавеющей стали и натурального камня главное — бережное обращение. Эксперты советуют использовать неабразивную губку и протирайте по направлению волокон нержавеющей стали. Это предотвратит появление царапин и сохранит естественную поверхность материала.

После мытья ополосните и высушите держатель для зубных щеток.

Если вы не знаете, как самостоятельно провести глубокую чистку ковра, попробуйте способ, для которого не понадобится дорогих средств. Детальнее читайте в материале: Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой совет.

Чем очистить пятна на ковре / Инфографика: Главред

Как избежать появления бактерий

Одной из самых больших ошибок при чистке держателя для зубных щеток является пренебрежение к тщательной сушке перед тем, как вернуть в него щетки.

Влага — это рассадник бактерий и других колиформных бактерий, поэтому крайне важно полностью высушить держатель вручную или на воздухе после мытья.

Насухо промокните держатель чистой салфеткой из микрофибры. Переверните его вверх дном и положите на полотенце, чтобы стекла лишняя жидкость. Оставьте на открытом воздухе хотя бы на несколько часов (или на ночь, если возможно).

Как писал Главред, водонагреватель, как и любой другой прибор, требует регулярного обслуживания для обеспечения долговечности, энергоэффективности и безопасности. Эксперты рассказали, как понять, что бойлер нужно чистить и что будет, если долго не чистить водонагреватель.

Также мы писали о том, чем нельзя чистить пластиковые трубы - сантехники назвали худшие средства.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

