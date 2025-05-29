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Ошибка, которую делает большинство: место, где нельзя хранить зубную щетку

Мария Николишин
29 мая 2025, 04:30
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Эксперт призвал людей не оставлять зубные щетки в определенных местах ванной комнаты.
Ошибка, которую делает большинство: место, где нельзя хранить зубную щетку
Где хранить зубную щетку / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как лучше хранить зубную щетку
  • Как часто ее нужно менять

Как всем известно, зубы нужно чистить по крайней мере дважды в день. Это важная часть ежедневной жизни, но зубная щетка может стать грязной и неэффективной, если неправильно ее хранить.

Главред решил разобраться, где нельзя хранить зубную щетку.

Как правильно хранить зубные щетки в ванной комнате

Эксперт по ванным комнатам и генеральный директор розничной сети Wholesale Domestic Брайан Товард объяснил, что держать зубную щетку вблизи унитаза - распространенная ошибка, которую делают многие люди, пишет express.co.uk.

В частности, он рекомендует держать зубные щетки по крайней мере на расстоянии одного метра от унитаза. Это объясняется тем, что они могут загрязниться брызгами из унитаза во время смывания.

"Ваша зубная щетка попадает прямо в рот, поэтому ее следует хранить на расстоянии не менее одного метра от туалета и в идеале с крышкой, особенно в общих ванных комнатах. Если ее оставить слишком близко, она может испачкаться. Также вы должны всегда смывать воду в унитазе с закрытой крышкой", - подчеркнул эксперт.

Если ваша ванная комната небольшая, а место для хранения ограничено, обязательно накрывайте зубную щетку чехлом между использованиями.

Как часто нужно менять зубную щетку

Эксперт заметил, что стоит менять зубную щетку каждые три месяца. Это связано с тем, что старая зубная щетка не только теряет эффективность, но и со временем накапливает бактерии.

Как ухаживать за зубной щеткой

В то же время, Тамила Чехович в эфире Сніданку з 1+1 рассказала, что новую зубную щетку нужно обязательно помыть перед использованием. Также ее следует хранить на сухих, открытых поверхностях, подальше от воды.

Как правильно выбрать зубную щетку - видео:

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