Как избавиться от пятен и налета на зеркале: лайфхак с зубной пастой

У многих хозяек зеркало в ванной даже после мытья остается чистым недолго, но это легко исправить.

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Зеркало в ванной будет оставаться чистым дольше / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как избавиться от пятен на зеркале

Для чего натирать зеркало в ванной комнате пастой

Пятна и налет на зеркале в ванной комнате, казалось, появляются от малейшего движения. Даже не все профессиональные средства позволяют поддерживать чистоту в течение более нескольких часов.

Однако Главред узнал, что существует лайфхак, благодаря которому вода будет просто стекать по зеркалу и не оставлять после себя пятен. Им в TikTok поделилась украинская блогерша Диана Головец.

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Обычную зубную пасту нанесите на тряпку и тщательно вотрите в зеркало по всей плоскости. Следующим шагом нужно взять слегка влажную тряпку и собрать лишнюю зубную пасту.

Смотрите видео лайфхака с пастой для зеркал:

Диана предостерегает, что полностью ее стирать с зеркала не нужно, достаточно оставить мокрой. И последним этапом зеркало необходимо протереть сухими салфетками, чтобы не осталось следов.

Блогерша отметила, что этот лайфхак можно использовать не только для очистки зеркал в доме, но и для мытья автомобильного зеркала.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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