Как избавиться от пятен и налета на зеркале: лайфхак с зубной пастой

Вы узнаете:
- Как избавиться от пятен на зеркале
- Для чего натирать зеркало в ванной комнате пастой
Пятна и налет на зеркале в ванной комнате, казалось, появляются от малейшего движения. Даже не все профессиональные средства позволяют поддерживать чистоту в течение более нескольких часов.
Однако Главред узнал, что существует лайфхак, благодаря которому вода будет просто стекать по зеркалу и не оставлять после себя пятен. Им в TikTok поделилась украинская блогерша Диана Головец.
Обычную зубную пасту нанесите на тряпку и тщательно вотрите в зеркало по всей плоскости. Следующим шагом нужно взять слегка влажную тряпку и собрать лишнюю зубную пасту.
Смотрите видео лайфхака с пастой для зеркал:
@dianagologovets Лайфхак для зеркала с зубной пастой ✨ #gologovets_видео#лайфхак#ідеїдлядому#корисніпоради♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Диана предостерегает, что полностью ее стирать с зеркала не нужно, достаточно оставить мокрой. И последним этапом зеркало необходимо протереть сухими салфетками, чтобы не осталось следов.
Блогерша отметила, что этот лайфхак можно использовать не только для очистки зеркал в доме, но и для мытья автомобильного зеркала.
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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