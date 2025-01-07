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Как качественно очистить мех от пятен: составляющие средства легко найдутся на кухне

Олег Макаров
7 января 2025, 07:01
39
Удаление пятен с меха в домашних условиях: читайте советы, что нужно смешать.
мех
Как избавиться от пятен на меху / коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как избавиться от пятен на меховой одежде
  • Как вывести желтизну со светлого меха

Для того, чтобы меховые вещи прослужили дольше, необходимо их правильно хранить, а перед этим удалить загрязнения, высушить и расчесать. Чистка меха в домашних условиях очень деликатная процедура.

Светлый мех быстро загрязняется, теряя свою привлекательность. Для очистки белого меха нужно выбирать те средства, которые не будут вызывать появления желтизны.

Как очистить мех от желтизны

Владельцы одежды со светлым мехом знают, что со временем он начинает желтеть и для решения этой проблемы есть несколько вариантов:

1 столовую ложку соли и 0.5 ложки нашатыря развести в теплой воде. В данном растворе смочить тряпку. Которой затем протереть меховое изделие, после чего высушить и расчесать.

Одну столовую ложку перекиси водорода растворить в теплой воде, нанести на одежду, дать высохнуть и расчесать.

Еще один действенный способ - шампунь для кошек или собак. Одну ложку шампуня необходимо растворить в теплой воде до пены. Пену нанести на мех, оставить на 5-10 минут, затем смыть и просушить.

Кроме того, стоит помнить, что меховую вещь, которая имеет короткий ворс можно протирать и против шерсти, и по ней, а на длинный мех любое моющее средство наносить против роста меха нельзя.

Как осветлить мех, который пожелтел рассказывают на Ютуб канале "Живу, творю, вытворяю". Здесь предлагают воспользоваться таким методом: 2 мерные ложечки 12-процентного кислорода, 1 мерная ложечка обесцвечивающей пудры, картофельный крахмал 2-3 ложечки, чтобы образовалась жидкость похожая консистенцией на сметану. Нельзя использовать металлические предметы - ложечка и сосуд, в котором будет замешиваться средство, могут быть пластмассовыми. После смешивания смеси берем зубную щетку и наносим ее (смесь) против ворса. Ждем полного высыхания. Встряхиваем высохшую смесь, расчесываем не металлической расческой, протираем влажной микрофиброй.

Картофельный крахмал

Для того, чтобы очистить незначительные загрязнения на белом меху можно воспользоваться картофельным крахмалом. Необходимо разложить шубу на ровной поверхности, посыпать сверху крахмалом, ворс слегка перетереть ладонями. После процедуры необходимо встряхнуть мех, если крахмал изменил цвет (стал серым или желтым), то необходимо повторить еще раз. Перед использованием для лучшего эффекта крахмал можно нагреть. Остатки крахмала можно вычесать, воспользовавшись расческой.

Уксус и спирт

Если загрязнения незначительные, то на помощь придет водный раствор уксуса и спирта. Все составляющие необходимо взять в равных пропорциях. Образовавшийся раствор необходимо нанести мягкой тканью или щеткой на мех, а затем протереть белой тканевой салфеткой.

Ацетон или спирт

Наиболее действенным очистителем для меха считается спирт или ацетон, который смешивают с пищевой содой или крахмалом. Полученное вещество должно напоминать по консистенции сметану. Полученный раствор необходимо нанести на пятно и оставить на 2-3 минуты. После этого изделие необходимо вытереть губкой, смоченной в воде, просушить и расчесать.

Больше советов от опытных хозяек:

О Ютуб канале "Живу, творю, вытворяю"

Автор канала - Наталья Лабузнова, имеет почти 21 тысячу подписчиков. Наталья проработала 25 лет скорняком: шила и ремонтировала, делала химчистку и красила меховые изделия. На канале размещены секреты по ремонту изделий из натурального меха в домашних условиях.

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