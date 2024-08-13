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Желтизна исчезнет моментально: как отбелить пластик без лишних усилий

Руслана Заклинская
13 августа 2024, 02:43
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Пожелтение пластика является естественным и неизбежным процессом, но существуют способы, которые могут помочь восстановить его прежнюю белизну.
Желтизна исчезнет моментально: как отбелить пластик без лишних усилий
Как отбелить пожелтевший пластик на подоконнике, холодильнике и других поверхностях / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Белый пластик со временем может желтеть под воздействием различных факторов: ультрафиолетового излучения, высоких температур, жиров, пыли и других загрязнений. Химические реакции с воздухом и другими компонентами могут также менять цвет пластика.

Причина пожелтения пластика может отличаться от предмета к предмету, но в целом это лишь признак того, что предмет регулярно используется или стареет, когда стоит в вашем доме. Этот процесс является естественным и неизбежным, но существует несколько эффективных способов, которые вернут пластику прежнюю белизну.

Если вас интересуют советы, которые помогут вернуть белизну одежде, прочтите материал Главреда: Носки будут как новые: мужчина поделился лайфхаком, как отбелить старые носки.

видео дня

Можно ли отбелить пожелтевший пластик

Отбелить пожелтевший пластик вполне возможно. Существует много народных и профессиональных средств, которые помогут справиться с этой проблемой. Выбор средства зависит от типа пластика, степени пожелтения и места загрязнения. Важно понимать, что успех процедуры также зависит от уровня пожелтения и типа пластика.

Какое средство отбеливает пластик

Наиболее эффективными средствами для отбеливания пластика являются:

  1. Перекись водорода. Мягкое и безопасное средство, которое можно использовать для большинства типов пластика. Просто нанесите перекись водорода на пожелтевшие участки и оставьте на некоторое время.
  2. Лимонная кислота. Эффективно удаляет желтизну с пластика. Можно использовать как лимонную кислоту в чистом виде, так и сок лимона.
  3. Уксус. Хорошо справляется с тяжелыми загрязнениями. Однако, перед использованием уксуса, проверьте его действие на небольшом участке пластика.
  4. Хозяйственное мыло. Эффективно удаляет жирные пятна и желтизну. Растворите мыло в воде и нанесите на пожелтевшие участки.
  5. Специальные средства для чистки пластика. В магазинах бытовой химии можно найти специальные средства для чистки пластика, которые эффективно удаляют желтизну.

Как отбелить пластик на бытовой технике

Один из безопасных для пищевых продуктов способов удаления жёлтых пятен с пластиковых приборов - использование самодельной смеси. The Sun рекомендует использовать раствор из жидкости для посуды и сахара, но ещё лучшим вариантом является пищевая сода. Пищевая сода обладает абсорбирующими свойствами, которые могут помочь удалить минералы, вызывающие пятна, и другие примеси из пластиковых приборов, чтобы помочь восстановить их яркий белый вид.

Смешайте пищевую соду с водой, чтобы получить густую пасту, а затем вотрите ее в пластик с помощью салфетки. Тщательно потрите прибор, затем оставьте пасту на несколько минут. Затем промойте его под проточной водой.

Если вам нужно отчистить более крупный прибор, например холодильник или посудомоечную машину, или прибор, который не контактирует непосредственно с пищей, вы можете использовать более сильное чистящее средство. Раствор отбеливателя может быть очень быстрым и эффективным в удалении любых желтых или возрастных пятен на белом пластике.

Вам нужно разбавить отбеливатель, чтобы предотвратить повреждение пластика. Соотношение: 1 столовая ложка отбеливателя на 1 стакан воды. Наденьте перчатки и протрите этой смесью ваш пожелтевший пластик. Оставьте на несколько минут, затем промойте водой.

Как отбелить пожелтевший пластик на подоконнике

Для отбеливания пластика на подоконнике можно использовать те же средства, что и для других пластиковых поверхностей. Однако, если подоконник сильно загрязнен, может потребоваться несколько процедур:

  • Перед использованием любого средства обязательно проверьте его действие на небольшом участке пластика.
  • Не используйте абразивные материалы, которые могут повредить поверхность пластика.
  • После чистки тщательно промойте пластик водой.
  • Для достижения лучших результатов процедуру отбеливания можно повторить несколько раз.
Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика: Главред

The Sun

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