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Как отбелить эмалированную кастрюлю: способ, который даст впечатляющий результат

Алёна Воронина
7 августа 2024, 16:30
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Хозяйка рассказала, как убрать желтизну с эмалированной кастрюли, чтобы от загрязнения не осталось и следа.
Каструля
Как отбелить эмалированную кастрюлю/ коллаж: Главред, фото: скрин

Эмалированные кастрюли после длительного использования могут пожелтеть или потемнеть. Такая проблема возникает из-за окисления эмали под воздействием высоких температур, а также из-за влияния кислых сред.

Очистить эмалированную кастрюлю от темного налета внутри не так уж и легко. Однако есть несколько способов, которые помогут легче и эффективнее справиться с такой проблемой и убрать такой налет.

Автор YouTube-канала "Кухня з кишені & Справи домашні" рассказала, как быстро отмыть эмалированную кастрюлю, приложив к этому минимум усилий.

Для такого способа потребуется жидкое хозяйственное мыло, 9-процентный уксус, сода, небольшая мисочка, венчик, чтобы им взбить смесь, и хозяйственная губка.

Далее нужно смешать смесь, не нарушая описанной последовательности. Насыпать в емкость 1 полную с горкой столовую ложку соды, 1 столовую ложку мыла и перемешать венчиком. После этого добавить 2 столовые ложки уксуса и также хорошо перемешать.

Следующий этап - нанести эту смесь на мягкую часть губки и натереть посуду. При этом посуду перед этим нужно сначала немного смочить водой.

Оставить посуду отмокать на какое-то время, минимум на 15 минут. После этого хорошо потереть посуду жесткой частью губки и сполоснуть под проточной водой.

Если эмалированная кастрюля очень сильно "затянулась" и ее трудно отмыть, то можно несколько минут прокипятить эту смесь в кастрюле и затем снова протереть губкой.

Таким же образом можно помыть и другую посуду, например, чашки с налетом.

Можно приготовить такую смесь заранее, ведь ее можно хранить.

Смотрите видео о том, как отбелить эмалированную кастрюлю:

Что известно о YouTube-канале "Кухня з кишені & Справи домашні"?

YouTube-канал "Кухня з кишені & Справи домашні" создала украинка Любовь Федюкевич, которая в своих видео рассказывает о кулинарии, а также дает советы по разным домашним делам.

На канал подписалось 83,8 тыс. пользователей

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