Как отбелить эмалированную кастрюлю: способ, который даст впечатляющий результат

Эмалированные кастрюли после длительного использования могут пожелтеть или потемнеть. Такая проблема возникает из-за окисления эмали под воздействием высоких температур, а также из-за влияния кислых сред.
Очистить эмалированную кастрюлю от темного налета внутри не так уж и легко. Однако есть несколько способов, которые помогут легче и эффективнее справиться с такой проблемой и убрать такой налет.
Автор YouTube-канала "Кухня з кишені & Справи домашні" рассказала, как быстро отмыть эмалированную кастрюлю, приложив к этому минимум усилий.
Для такого способа потребуется жидкое хозяйственное мыло, 9-процентный уксус, сода, небольшая мисочка, венчик, чтобы им взбить смесь, и хозяйственная губка.
Далее нужно смешать смесь, не нарушая описанной последовательности. Насыпать в емкость 1 полную с горкой столовую ложку соды, 1 столовую ложку мыла и перемешать венчиком. После этого добавить 2 столовые ложки уксуса и также хорошо перемешать.
Следующий этап - нанести эту смесь на мягкую часть губки и натереть посуду. При этом посуду перед этим нужно сначала немного смочить водой.
Оставить посуду отмокать на какое-то время, минимум на 15 минут. После этого хорошо потереть посуду жесткой частью губки и сполоснуть под проточной водой.
Если эмалированная кастрюля очень сильно "затянулась" и ее трудно отмыть, то можно несколько минут прокипятить эту смесь в кастрюле и затем снова протереть губкой.
Таким же образом можно помыть и другую посуду, например, чашки с налетом.
Можно приготовить такую смесь заранее, ведь ее можно хранить.
Смотрите видео о том, как отбелить эмалированную кастрюлю:
Что известно о YouTube-канале "Кухня з кишені & Справи домашні"?
YouTube-канал "Кухня з кишені & Справи домашні" создала украинка Любовь Федюкевич, которая в своих видео рассказывает о кулинарии, а также дает советы по разным домашним делам.
На канал подписалось 83,8 тыс. пользователей
Вас также может заинтересовать:
- Не всем удастся найти кота за 5 секунд: лучшая загадка для проверки внимательности
- Надо переложить одну спичку, чтобы найти разгадку: только единицы успеют за 7 секунд
- Надо найти ошибку на картинке за 4 секунды: сложная загадка на внимательность
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред