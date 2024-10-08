Как отбелить сильно загрязненные носки: домашнее средство из трех ингредиентов

Отстирать белую одежду можно и без отбеливателя.

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Как стирать белые носки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Со временем белые и яркие ткани могут пожелтеть или стать тусклыми даже без видимой причины. Даже если вы знаете, как правильно стирать одежду, чтобы предотвратить попадание темных красителей на другие вещи, определенное изменение цвета почти неизбежно, пишет Express.co.uk.

Как правильно стирать белые вещи

Вместо того, чтобы прибегать к агрессивным химическим веществам, таким как отбеливатель, правильные ингредиенты и методы могут служить эффективными альтернативами.

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Шантель Мила Ибботсон поделилась "мощным" рецептом из трех ингредиентов, который вернет вашим белым носкам былую красоту.

"Этот простой метод сохранит ваши белые вещи белее и ярче. Он идеально подходит для носков, футболок и постельного белья", - сказала она.

Шантель начала с того, что показала в камеру запятнанную белую футболку, а затем положила её в миску и залила тёплой водой до полного погружения.

Затем она добавила четверть стакана перекиси водорода (для осветления и дезинфекции), один стакан пищевой соды (для дезодорации и осветления) и одну чайную ложку мыла для посуды.

"Эта мощная смесь выводит пятна и делает белье ярче", - подчеркнула эксперт.

Для тех, кто имеет дело с пятнами на масляной основе, она говорит, что мыло для посуды можно не использовать.

Когда вещь немного полежала в растворе, она бросила её в стиральную машину, как обычно.

Шантель добавила, что лучше замачивать вещи час или два.

Средство для выведения пятен с одежды / Инфографика: Главред

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