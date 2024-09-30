Гениально простой способ: как избавиться от запаха сырости во время сушки одежды в помещении

После сушки одежды в помещении вещи могут иметь довольно сильный неприятный запах. Чтобы избежать его, можно придерживаться одного простого совета.

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Как избавиться от запаха сырости во время сушки одежды в помещении/ коллаж: Главред, фото: pexels.com, unsplash.com

Если нет возможности сушить одежду на улице или на балконе и приходится развешивать ее внутри помещения, то есть риск возникновения одной неприятной проблемы. От одежды, которая после стирки сохнет в помещении, может появиться сильный запах сырости. Особенно велик риск появления такой проблемы, если в помещении высокая влажность и не очень тепло.

Эксперт по стирке и блогер Энн Рассел рассказала о простом способе быстрой сушки одежды и избежания запаха сырости, который особенно полезен во влажную и холодную зиму. Она объяснила, как убрать запах сырости из одежды и сделать так, чтобы он не появлялся, пишет The Mirror.

Рассел отмечает, что в первую очередь стоит обратить внимание на то, как именно вы размещаете одежду для сушки. Она отметила, что вещи не должны быть развешаны в несколько слоев - нужно размещать их по одному.

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Далее она поделилась своим секретом, как сделать так, чтобы не допустить возникновения запаха сырости на одежде. Она отметила, что после того, как вы развесили одежду, нужно поставить перед сушилкой вентилятор. Более быстрое движение воздуха будет помогать одежде лучше сохнуть и не позволит запаху сырости задержаться на вещах.

После того, как Энн Рассел опубликовала это видео в TikTok, пользователи начали делиться также своими секретами, как сделать так, чтобы одежда не пахла сыростью. Один из комментаторов отметил, что можно также через несколько часов перевернуть одежду, чтобы она равномерно просыхала со всех сторон. Другой пользователь написал, что также можно размещать вещи на вешалках и развешивать их по комнате.

Смотрите видео о том, как избавиться от запаха сырости во время сушки одежды в помещении:

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