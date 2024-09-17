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Как идеально отбелить грязные швы между плиткой за 10 минут: нужно всего одно средство

Юлия Закрепа
17 сентября 2024, 14:40
105
Пятна на плитке могут сделать вашу ванную комнату или кухню непривлекательной - эксперты по уборке поделились действенными советами.
Как идеально отбелить грязные швы между плиткой за 10 минут: нужно всего одно средство
Чем отмыть швы на плитке в ванной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пятна и грязь на швах плитки в ванной и кухне могут стать неприятной находкой - в этих комнатах грязь быстро задерживается. Например, пыль, остатки мыла или известковый налет - это обесцвечивает белую затирку.

Часто люди даже не замечают, что их швы загрязняются, пока она не обесцвечивается, становится серой, оранжевой, коричневой или даже черной. Однако, если не очистить швы должным образом, тогда может быстро образоваться плесень, а это уже имеет свои серьезные последствия, передает издание Express.co.uk.

Вместо того, чтобы тратить деньги на дорогие специализированные средства для чистки швов, вы можете найти действенный предмет в своей ванной комнате. Эксперты по уборке Stage My Own Home поделились действенным и дешевым методом уборки.

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Специалисты поделились, что пена для бритья - это "дешевый и простой способ", которым люди будут обязательно использовать.

"Я скептически относилась к этому методу, но просто должна была его попробовать. Я взяла крем для бритья моего мужа и испытала его. Результат был хорош! После небольшой чистки швы действительно стали снова белыми. Я обязательно снова воспользуюсь этим дешевым, нетоксичным и простым методом", - рассказала уборщица.

Линси рассказала, что для начала стоит нанести пену для бритья на линии швов, затем протереть с помощью зубной щетки и оставить на 10 минут. Это все стоит тщательно смыть влажной тканью из микроволокна.

Специалисты также посоветовали, если пена для бритья не дает желаемых результатов, тогда лучше выбрать белую зубную пасту и сделать такие же процедуры.

Универсальное чистящее средство своими руками
Как приготовить универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика: Главред

Что нужно знать об Express.co.uk

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