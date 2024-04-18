Покажет невероятный результат: как очистить унитаз пеной для бритья

Вы, возможно, удивитесь, узнав, что пена для бритья может быть использована для чистки унитазов.

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Как чистить унитазы пеной для бритья / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Пена для бритья — это не только средство для удаления волос. На самом деле, она содержит мощные чистящие вещества, способные дезинфицировать различные участки дома.

Благодаря жирным кислотам и поверхностно-активным веществам, этот косметический продукт может быть отличной альтернативой для решения множества бытовых задач и упрощения повседневной жизни, пишет Sante+.

Как чистить унитазы пеной для бритья

Вы, возможно, удивитесь, узнав, что пена для бритья может быть использована для чистки унитазов. Это просто, так как пена для бритья содержит калийное мыло, обладающее мощными чистящими свойствами.

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Сначала нанесите пену на унитаз. Распределите ее с помощью специальной щетки для унитаза по всей поверхности, уделяя особое внимание труднодоступным местам.

Как часто мыть унитаз? Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

После чистки, оставьте пену на 20-30 минут, чтобы она подействовала. Затем снова пройдитесь по унитазу щеткой, чтобы удалить оставшуюся грязь. После очистки просто смойте пену водой.

Как можно использовать пену для бритья

Потускнели украшения? Выдавите немного пены для бритья в контейнер. Положите туда украшения. Оставьте на 20-30 минут. Затем почистите зубной щеткой. И наконец, отполируйте сухой тканью. Как будто вы только что их купили

Со временем кухонная утварь загрязняется из-за постоянного использования. Решение: немного пены для бритья - и готово!

Нанесите немного пены на дно пригоревшей кастрюли и вотрите ее. Оставьте на 5-10 минут. Снова потрите дно тряпочкой, и вскоре вы увидите, как ваши сковородки восстанут из пепла.

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