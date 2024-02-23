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Зачем хозяйки наносят пену для бритья на веник: необычный метод уборки

Руслана Заклинская
23 февраля 2024, 05:04
Неожиданный лайфхак с веником и пеной для бритья поможет вам сэкономить на моющих средствах и достичь блестящей чистоты.
Зачем хозяйки наносят пену для бритья на веник: необычный метод уборки
Революционный трюк для уборки ванной / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Мы часто оказываемся в ситуациях, когда нам нужно импровизировать с предметами домашнего обихода, чтобы добиться результата во время уборки. Метла и пена для бритья могут быть неожиданными, но полезными инструментами для уборки ванной комнаты.

Шаг 1. Подготовка. Прежде чем начать, уберите из ванной все незакрепленные предметы, такие как коврики, полотенца и средства личной гигиены. Это очистит пространство и позволит вам работать более эффективно.

Если вас интересуют хитростие уборки, читайте материал Главреда: Зачем нужно замачивать посуду с чайными пакетиками: результат впечатляет.

Шаг 2. Подметите пол. Используйте метлу, чтобы подмести пыль, волосы и другой мусор. Этот шаг необходим для подготовки участка к чистке пеной. Не забудьте подмести в углах ванной комнаты и за унитазом.

Шаг 3. Нанесение пены для бритья. Пена для бритья известна своими обезжиривающими свойствами и способностью устранять сложные пятна. Обильно нанесите ее на щетину метлы и приготовьтесь к чистке.

Шаг 4. Потрите метлой. Метла полезна не только для подметания. Если у вас есть метла с жесткой щетиной, она может быть эффективным инструментом для чистки. Хорошо протрите пол кремом для бритья и веником. Щетина достанет плиточных швов и других сложных углов, обеспечивая глубокую очистку.

Смотрите видео о том, как использовать пену для бритья во время уборки:

Шаг 5. Дайте пене подействовать. После того, как вы нанесли на проблемные зоны пену для бритья веником, дайте ей постоять примерно 30 минут. Это позволит пене более эффективно разрушать грязь и пятна.

Шаг 6. Смойте. После ожидания промойте обработанные участки водой. Если в вашей ванной комнате есть душ со шлангом, он вам поможет. Обязательно удалите всю пену для бритья, чтобы избавиться от липкости.

Шаг 7: Высушите. Используйте чистую ткань или полотенце, чтобы вытереть вымытые участки. После высыхания проверьте ванную комнату, чтобы убедиться, что все пятна и грязь удалены. Если вы найдете области, требующие дополнительного внимания, повторите процесс.

Уборка ванной комнаты веником и кремом для бритья может быть инновационным и действенным решением. Вы не только сэкономите на моющих средствах, но и нетипично используете повседневные вещи, которые есть у вас дома и которыми вы можете воспользоваться.

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