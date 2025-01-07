Как не угробить ноутбук: хитрый трюк оживит даже "убитый" компьютер

Что делать, если ноутбук не включается даже на зарядке - как включить ноутбук с помощью клавиатуры.

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Как включить ноутбук, если он не реагирует на кнопку включения / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/appleservice, Pexels/IT services EU

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Как включить ноутбук, если он не реагирует

Как включить ноутбук с помощью клавиатуры

Причины, по которым ноутбуки оказываются в ремонте, достаточно стандартны. К наиболее распространенным неисправностям можно отнести повреждения корпуса устройства, поломки зарядного устройства и клавиатуры, неисправности материнской платы, проблемы с матрицей, петлями и шлейфами.

При этом некоторые из этих неисправностей можно предотвратить, соблюдая правила эксплуатации. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Что делать, если ноутбук не включается, несмотря на подключение к зарядке

Если батарея заряжена, но устройство не запускается, попробуйте выполнить жесткую перезагрузку. Для этого отключите ноутбук от сети, подождите несколько секунд и снова подключите его. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15-20 секунд.

Как включить ноутбук, если он не реагирует на кнопку питания

Основная роль кнопки питания заключается в замыкании двух контактов и подаче напряжения на материнскую плату. Если кнопка имеет видимые крепежи, такие как винты или защелки, ее можно легко снять. В таком случае просто замкните контакты с помощью отвертки или другого металлического предмета, и ноутбук включится.

Как включить ноутбук с помощью клавиатуры

Перейдите в меню с надписью "power" и "keyboard". Появится небольшое окно с возможными клавишами для включения устройства. Это могут быть такие комбинации, как пробел, Ctrl + Esc или сама клавиша питания. Первые два варианта работают на любой клавиатуре.

Что делать, если ноутбук не включается после выключения

Проверьте и, если необходимо, замените блок питания;

Отключите все внешние устройства и подключите адаптер питания напрямую к ноутбуку;

Убедитесь, что проблема не в экране устройства;

Проверьте вентиляционные отверстия системы охлаждения на наличие засоров;

Извлеките все внешние устройства хранения данных;

Удалите остаточное электричество, отключив ноутбук от питания и удерживая кнопку включения;

Замените батарейку CMOS.

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