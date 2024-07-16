Как охладить ноутбук: лучшие советы из интернета

Ноутбуки для многих удобнее в пользовании, чем ПК, однако имеют свои особенности. В частности, важно знать, как помочь ноутбуку остыть.

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Как можно уменьшить нагрев ноутбука / Коллаж: Главред, фото: flickr

Во время длительного пользования ноутбуком избежать его перегрева почти невозможно. А если его вовремя не охладить, то закончиться для устройства это может плачевно. Поэтому важно знать, как можно уменьшить нагрев ноутбука.

Десятки пользователей на Reddit поделились своим опытом, что охлаждает ноутбук лучше всего. Один из них советует прочистить ребра радиатора, а термопасту на процессоре и графическом процессоре заменить на новую. Еще помочь может переворачивание ноутбука вверх дном. Таким образом вентиляторы будут пропускать больший поток воздуха.

Как быстро охладить ноутбук

Другой пользователь посоветовал немного занизить частоту ноутбука или установить программное обеспечение драйвера на чуть более низкие целевые значения (нагрев, мощность, FPS). Также нужно очистить ноутбук и заменить охлаждающую пасту на жидкий металл.

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Еще один метод, как снизить нагрев ноутбука - держать его постоянно на твердой поверхности, а не на коленях. Если бюджет позволяет, то можно приобрести специальную деревянную подставку для ноутбука, если вы пользуетесь часто им в постели.

Можно ли охлаждать ноутбук в холодильнике

Если рассматривать более радикальный метод охлаждения ноутбука, как вот холодильник, то это может привести к повреждению устройства. Конденсат приведет к замыканию, поэтому таким образом уменьшать нагрев ноутбука не советуют.

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