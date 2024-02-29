Почему нельзя держать ноутбук на коленях: мало кто знает об этом

Многие люди даже не подозревают на сколько опасно ставить ноутбук на колени.

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Почему нельзя ставить ноутбук на колени / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Ноутбук – очень удобное и портативное устройство, за что его особенно ценят. Но, как известно, ноутбуки раздают электромагнитную частотную радиацию, которая значительно может навредить пользователю.

Частенько люди ставят ноутбук на колени или живот, когда пользуются им лежа на кровати или сидя на кресле. Да, очень удобно, но и очень вредно. Специалисты доказали, что при таком размещение устройства - оно негативно воздействует на репродуктивные органы человека.

Какой вред для мужчин

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Потоки воздуха, которые распространяет ноутбук, приводят к повышенной температуре в области половых органов. Это очень негативно сказывается на здоровье мужчин, поэтому специалисты рекомендуют использовать подставку под ноутбук.

Какой вред для женщин

Для женщин наиболее опасно ставить ноутбук на животе, а также категорически запрещено это делать во время беременности. Вред для развития плода очень большой, ведь ребенок может подвергнуться электромагнитной радиации.

Как воздействует ноутбук на другие органы

Если вы часто ставите ноутбук на колени, то могут появится проблемы с осанкой, поскольку устройство находится низко и нужно наклонять голову вниз. При таком положении мышцы, удерживающие голову вертикально, слишком напряжены.

Как решить проблему

Рекомендуется регулярно делать перерывы в работе за ноутбуком, а еще лучше сделать легкую гимнастику. Обязательно используйте подставку под ноутбук, так устройство будет скорее охлаждаться и не будет раздавать горячий поток воздуха.

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