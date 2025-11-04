Укр
Грохот, ржавая вода и риск взрыва: что будет, если долго не чистить бойлер

Анна Ярославская
4 ноября 2025, 11:28
Промывка водонагревателя позволяет удалить осадок, который снижает его эффективность, приводит к более высоким счетам и потенциальному ущербу.
Водонагреватель
Эксперты рекомендуют промывать бойлер раз в год или каждые шесть месяцев / Фото: УНИАН

Водонагреватель, как и любой другой прибор, требует регулярного обслуживания для обеспечения долговечности, энергоэффективности и безопасности.

Эксперты рассказали, как понять что бойлер нужно чистить и что будет, если долго не чистить водонагреватель.

Зачем нужно чистить водонагреватель

Как пишет Martha Stewart, промывка водонагревателя — один из самых простых способов сохранить его работоспособность и продлить срок службы, особенно в регионах с низким качеством воды.

В некоторых регионах вода жёсткая или в ней присутствуют отложения, которые могут повредить бойлер. Со временем эти минералы и осадок из водопроводной воды естественным образом оседают на дне бака. Это накопление создаёт барьер между пламенем горелки и водой, заставляя систему прилагать больше усилий для нагрева воды.

В результате энергии на нагрев воды расходуется больше, а счета за коммунальные услуги становятся выше. Сам же водонагреватель может перегреться.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Накопление осадка может вызвать ряд проблем: от снижения эффективности и колебаний температуры воды до грохочущих или хлопающих звуков, свидетельствующих о застое и перегреве воды. Если не контролировать это, срок службы водонагревателя сократится. Может появиться коррозия и протечки.

Помимо эффективности, промывка также улучшает прозрачность воды и предотвращает образование трещин и опасное повышение давления внутри бака.

Как говорят эксперты, тридцатиминутная промывка поможет избежать дорогостоящего ремонта или даже полной замены в будущем.

Как часто следует промывать водонагреватель

Типичный бытовой водонагреватель необходимо промывать не реже одного раза в год. Это общая рекомендация для домохозяйств с регулярным использованием и температурой нагрева 49°C.

Если водонагреватель используется чаще или настроен на более высокую температуру, его, возможно, потребуется промывать чаще.

Газовые водонагреватели обычно требуют более частой промывки, чем электрические. Эксперты рекомендуют промывать их раз в год при обычном использовании и раз в полгода при интенсивном использовании или использовании неочищенной воды.

Как понять, что водонагреватель нужно чистить

Признаками того, что водонагреватель нужно чистить, является:

  • грохот, стук или хлопки, исходящие из бака;
  • ржавая или грязная вода;
  • более длительное, чем обычно, время нагрева;
  • уменьшение подачи горячей воды или нестабильная температура.

Как промыть водонагреватель

1. Отключите электропитание. Если у вас электрический водонагреватель, выключите его. Для газовой модели установите регулятор в положение "пилот".

2. Перекройте подачу воды в бачок: это предотвратит попадание в бачок большего количества воды во время смыва.

3. Подсоедините шланг к сливному клапану в нижней части бака и проведите шланг в безопасное место для слива.

4. Откройте кран с горячей водой. Это поможет сбросить давление в системе и обеспечит более плавный поток воды.

5. Откройте сливной клапан и слейте всю воду из бака.

6. Как только бак опустеет, снова включите подачу холодной воды, чтобы смыть оставшийся осадок. Сливайте воду, пока она не станет заметно чистой.

7. Закройте сливной клапан, отсоедините шланг и заполните бак холодной водой. Снова включите электричество или газ. Обязательно дождитесь, пока бак наполнится.

Всегда выключайте электричество или газ перед началом работы с любым крупным прибором, включая водонагреватель. Если вы решили использовать шланг для слива воды, убедитесь, что он рассчитан на горячую воду. Вода внутри водонагревателя достаточно горячая. Вы можете обжечься, если шланг лопнет или протечёт.

Когда следует обратиться к профессионалу

Водонагреватели могут быть опасны, и всегда лучше обратиться за профессиональной помощью, если вы не уверены в правильности процесса или у вас есть вопросы.

Также нужно обратиться к специалисту, если вы не промывали систему горячего водоснабжения регулярно с момента установки.

Внутри бака находится анодный стержень - осадок в воде может его разъесть. Если его тоже не менять регулярно, осадок начнёт разъедать металл внутри бака. Осадок может заполнить любую из этих микротрещин, но если бак промывать, существует риск, что он начнёт протекать.

Как писал Главред, из-за длительного загрязнения бойлер может даже взорваться. Причем в процессе взрыва разнести стены. Взрыв происходит из-за того, что в бойлере накапливается избыточное давление.

