"Его может не быть": Зеленский сделал тревожное заявление о мирном соглашении

Важно, чтобы в соглашении были сильные гарантии безопасности для Украины, убежден Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал о подготовке мирного соглашения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Владимир Зеленский/Telegram

Важное из заявлений Зеленского:

Соглашения о прекращении войны нет и его может не быть

Для Украины важен мир справедливый и прочный

Важно добиться сильных гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении войны действительно, когда существует не только на бумаге, а реально выполняется, и пока его нет, существует вероятность, что его и не будет.

"Мир лучше, чем война, но не любой ценой, потому что мы уже заплатили высокую цену", - сказал он на совместной с премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру пресс-конференции.

По словам главы государства, для Украины важен мир справедливый, прочный, чтобы нельзя было нарушать еще одним желанием диктатора Владимира Путина.

"Это очень важно, чтобы были сильные гарантии безопасности для этого, чтобы исключить даже мысль и физическую возможность возможности прийти к нам с агрессией. Это должно быть не просто соглашение - хорошее, плохое - вопрос для кого хорошее, для кого плохое? Я не хочу это характеризовать. Его может не быть, его сегодня нет, соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, написанное буквами, но война остановлена", - сказал Зеленский.

Он также привел пример Будапештского меморандума. "Нас не защитило это соглашение. Значит, я не считаю, что оно сильное или действовало. Поэтому для меня соглашение - это не просто подписание", - подчеркнул президент.

"Соглашение, кстати, там несколько договоренностей, несколько документов, гарантий безопасности США и европейцев, которые должны быть проголосованы, поддержаны в Конгрессе. И также надо все равно знать в деталях, что будет, если из Москвы придут с агрессией - американцы, европейцы, как буду страховать украинцев, как будут страховать партнеры... Я считаю, что соглашение должно быть для Украины справедливое и действенное", - добавил Зеленский.

Мирные переговоры: СМИ раскрыли подробности

Усилия по поиску дипломатического выхода из войны в Украине существенно активизировались: переговорный процесс сейчас более интенсивен, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России. По информации издания Bild, международные посредники стремятся в максимально сжатые сроки сблизить позиции сторон и подвести их к возможным договорённостям.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее в РФ признались, чего ожидают от переговоров. Российский посол сказал правду о реальных намерениях Кремля по заключению мирного соглашения с Украиной.

Напомним, ранее в Bild заявили о решающем этапе переговоров. Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины.

Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".

