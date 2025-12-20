СБУ взорвала российские самолеты прямо на аэродроме - важные подробности

Бойцы СБУ попали по бортам Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму.

СБУ ударила по двум самолетам Су-27 / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Что известно:

В аннексированном Крыму прогремели мощные взрывы

СБУ ударила по российским Су-27

Бойцы Службы безопасности Украины мощно влупили по российским самолетам Су-27 на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни. Об этом сообщает СБУ.

Российские самолеты были атакованы украинскими дронами Центра спецопераций "Альфа".

"Один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Ориентировочная стоимость обоих самолетов - около 70 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Также была поражена диспетчерская башня, которая играет важную роль в организации и контроле полетов на аэродроме.

Также в СБУ подтвердили, что 18 декабря на аэродроме была поражена российская техника на сотни миллионов долларов:

две РЛС "Небо-СВУ",

РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф",

ЗРК "Панцирь-С2",

самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

"Удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму, ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе. Эта системная работа будет продолжаться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит расходы как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Удары по РФ - последние новости

Стоит отметить, что ВНИИР-Прогресс уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод ВНИИР-Прогресс.

26 ноября снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно прекращал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

