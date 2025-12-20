Цены поползли вверх: ключевой продукт на Сочельник неожиданно подорожал

Главное:
- В Украине повышают цены на рыбу
- Сельдь и скумбрия подорожали на несколько гривен за килограмм
На Сочельник украинцы традиционно готовят постные блюда. Поскольку мяса на столе в этот день быть не должно, ключевым продуктом для приготовления части блюд становится рыба.
Согласно данным на сайте Минфин, накануне Сочельника в этом году сельдь и скумбрия выросли в цене по сравнению со среднемесячными ценами прошлого месяца.
Как в Украине переписали цены на рыбу
По состоянию на 20 декабря сельдь слабосоленая в украинских супермаркетах в среднем стоит 221,25 гривны за килограмм. В прошлом месяце ее продавали по 218,35 гривны.
Похожая ситуация и со свежемороженой скумбрией. Килограмм этой рыбы сегодня украинцы могут купить в среднем по 254,63 гривны, тогда как в ноябре она стоила 242,27 гривны.
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2026
Главред писал, что по подсчетам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, новогодний стол на 2026 год из традиционных блюд на семью из 4-х человек обойдется украинцам в 3980 гривен.
Это на 10,7% больше, чем в прошлом году. Для расчета аналитики использовали новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что до празднования Рождества осталось меньше недели и это отражается на ценах на многие продукты. В частности стоимость некоторых молочных продуктов в супермаркетах заметно выросла.
Ранее сообщалось, что цена на некоторые сорта хлеба в Украине в следующем году может вырасти. В случае пессимистического сценария стоимость подскочит на более, чем на 20%.
Накануне стало известно, что соль морская пищевая весом один килограмм в среднем теперь стоит 35,50 гривен, хотя еще в прошлом месяце покупатели платили за такую же пачку соли 38,77 гривны.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
