Украинцам придется раскошелиться: во сколько обойдется новогодний стол-2026

Салаты и алкогольные напитки станут самыми дорогими "звездами" стола.

Стоимость новогоднего стола вырастет на 10,7 %

Стоимость бюджетного варианта для 4-х человек составит 3980 грн

За деликатесы придется дополнительно заплатить еще около 813 гривен

Новогодний стол на 2026 год из традиционных блюд на семью из 4-х человек обойдется украинцам в 3980 гривен. Это на 10,7 % больше, чем в прошлом году. Об этом Главреду сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Известно, что для расчета аналитики использовали новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

Так, расчеты свидетельствуют, что салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 406,87 грн. Это на 5,8% больше, чем при праздновании Нового 2025 года. Самым дорогим ингредиентом блюда в этом году стала колбаса - 180 грн за 0,5 кг.

В то же время, за счет значительного снижения цен на овощи, в текущем году стоимость салата "Сельдь под шубой" (1,570 кг продуктов) составляет 174,83 грн. Это лишь на 4,0 % превысит прошлогодний показатель в 168,20 грн.

Стоит заметить, что мясные блюда и нарезка за год подорожали существенно - на 23%. За почти 3 килограмма продуктов, среди которых колбаса, бекон, свиной биток и куриное филе, придется отдать 1269 гривен. Больше всего из этого перечня подорожала курятина (+40%). В общем, стоимость 2,850 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 1269 грн.

Цены на овощи и фрукты смогут порадовать. Овощи, которые также являются ингредиентами для салатов (картофель, грибы, сладкий перец, свежие огурцы и помидоры), на столе будут стоить примерно 473 гривни (-5%). Фрукты подешевели еще сильнее (-22%). За мандарины, бананы и один лимон придется заплатить 200 гривен.

Алкогольные напитки к праздничному столу обойдутся в 278 грн за 0,5 л бренди (+6%) и 239 грн за 0,75 л шампанского (+14%). Безалкогольные напитки подорожали еще больше (+34%) и будут стоить 149 грн.

Таким образом, стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для украинцев составит 3980 грн (+10,7%).

В то же время, семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 813 грн. В зависимости от производителя баночка красной икры (100 г) обойдется в среднем в 469 грн, а 180 г красной рыбы - в 344 грн.

Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 4793 грн (+10,6%).

Сколько будет стоить рождественский ужин

В Институте аграрной экономики ранее сообщали, что рождественский ужин из двенадцати традиционных блюд в 2025 году обойдется среднестатистической украинской семье примерно в 1374 гривен.

Отмечается, что самыми дорогими блюдами остаются жареная рыба, кутья и узвар.

Об источнике: Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

