"Нам будет непросто": генерал назвал дату и сценарий прекращения боевых действий

Юрий Берендий
16 декабря 2025, 15:36
Военный эксперт назвал возможные сроки прекращения войны, отметив неизбежность сложных компромиссов и решении системных проблем Украины.
'Нам будет непросто': генерал назвал дату и сценарий прекращения боевых действий
Генерал назвал дату и сценарий прекращения боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем сказал Романенко:

  • Боевые действия в войне России против Украины могут прекратиться в 2026 году
  • Придется пойти на тяжелые компромиссы
  • Украина должна выполнить ряд "домашних заданий"

Война России против Украины может прекратиться уже в 2026 году, однако, украинское общество должно готовиться к сложным решениям и системным изменениям. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Наиболее вероятно, что боевые действия будут прекращены в 2026 году, и нужно будет идти на тяжелые компромиссы. А если учесть, что у нас в государстве не выполняются свои "домашние задания" по обеспечению и поддержке Сил обороны Украины, нам будет непросто", - подчеркнул он.

Романенко подчеркнул, что под "домашними заданиями" прежде всего имеет в виду справедливую и эффективную мобилизацию. С 2022 года, по его оценке, этот процесс был искажен и фактически и превращен в "бусификацию".

Он также обратил внимание, что экономика так и не перешла на военный режим, ведь отсутствует полноценный трудовой фронт и массовое привлечение граждан к работе на оборонных предприятиях. В то же время, независимо от отношения к этим шагам, для их реализации государство должно действовать как механизм принуждения, что в условиях войны работает в интересах большинства общества.

Кроме того, Романенко отметил, что в случае паузы в боевых действиях для ротации и замены военных, которые воюют с 2014 года или присоединились позже, понадобится от 300 до 500 тысяч граждан.

"Это серьезное количество. А если учесть, что у нас в стране с 2022 года велась неправильная информационная кампания по мобилизации, с этим будут большие проблемы", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором генерал Романенко рассказал, какими будут новые цели России после Покровска, ждать ли массированных обстрелов на Рождество и Новый год, а также что будет с войной в 2026 году:

Когда может закончиться война России против Украины - прогноз нардепа

Как писал Главред, по словам народного депутата от фракции "Слуга народа" и члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федора Вениславского, война России против Украины может завершиться в конце 2025 года или в начале весны 2026-го.

Он также отметил, что после переговоров между президентами Украины и США, а затем - с участием европейских партнеров, сроки прекращения действий могут значительно сократиться и исчисляться уже неделями. По его мнению, процесс движется именно в этом направлении, хотя конкретная дата завершения войны может прийтись как на декабрь текущего года, так и на февраль или март следующего.

"Но это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война не будет точно длиться годами", - сказал он в интервью Телеграфу

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Генеральном штабе ВСУ отмечают, что по состоянию на декабрь 2025 года вероятность наступления российских войск на Черниговскую область является низкой. В течение последних трех месяцев не зафиксировано изменений ни в численности, ни в составе группировок РФ, так же нет признаков создания наступательных сил.

В то же время в войне против Украины Россия несет значительные потери. По словам президента Владимира Зеленского, ежемесячно армия страны-агрессора теряет около 30 тысяч военных, речь идет именно о погибших, а не раненых.

Кроме того, Москва отказалась от идеи рождественского перемирия, предложенного канцлером Германии Фридрихом Мерцом. В Кремле заявили, что Россия не заинтересована в каких-либо временных паузах в боевых действиях.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

война в Украине Игорь Романенко
Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

