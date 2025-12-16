Укр
  Приметы

Одна вещи, которую нужно положить в карман: приметы в праздник 17 декабря

Ангелина Подвысоцкая
16 декабря 2025, 15:45
Что нельзя делать 17 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от затяжных проблем.
Что нельзя делать 17 декабря

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день мороз
  • Почему нельзя жаловаться в этот день
  • Что нужно положить в карман 17 декабря

17 декабря церковь почитает память пророка Даниила и трех отроков (Анания, Азария и Мисаил). Как сообщает Главред, Даниил происходил из колена Иуды. Он с юных лет был мудрым, умным и преданным Богу. Однажды он попал во дворец Навуходоносора, где начал изучать вавилонский язык, науку, письменность. Так он готовился к государственной службе.

Даниил оставался верен своей вере. Он даже отказался есть царскую еду, которая противоречила Торе. За это он получил благословение от Господа, стал еще сильнее и здоровее. Он также получил дар истолкования снов.

Однажды Даниил раскрыл сны царя Навуходоносора, которые ранее никто не мог объяснить. Он предвидел предстоящие события в истории народов. Даниила даже бросали в яму ко львам, но он остался невредимым.

Ананий, Азария и Мисаил были друзьями Даниила и также воспитывались с ним при дворце. Они отказались поклоняться золотой статуи, которая была установлена царем. За это из бросили в раскаленную печь, но они остались невредимы.

Что можно делать 17 декабря

  • В этот день можно помолиться. У святых просили защиты от бед и конфликтов.
  • В этот день нужно положить в карман монету. Предки верили, что тогда финансовые трудности будут вас обходить стороной весь год.
  • В этот день можно положить лист под подушку. Считается, что тогда приснится суженый.

Что нельзя делать 17 декабря

1. Нельзя 17 декабря жаловаться на жизнь. Иначе неприятности затянутся надолго.

2. Нельзя 17 декабря рассказывать о неудачах и проблемах. Считается, что вы притянете к себе еще больше бед.

3. Нельзя 17 декабря есть пищу животного происхождения. Продолжается Рождественский пост.

4. Нельзя 17 декабря опаздывать. Иначе вы упустите свое счастье.

Приметы 17 декабря

  • Если в этот день мороз, то холодная погода затянется.
  • Если в этот день снег, то зима будет суровой.
  • Если в этот день тепло, то таким будет и май.
  • Если в этот день туман, то снега в ближайшие дни не будет.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

