Сколько еще сможет воевать Россия - генерал предупредил о планах Кремля по войне

Аппетиты Кремля выходят за пределы Украины, а слабая и медленная реакция Европы создает дополнительные риски для стран восточного фланга НАТО, отметил эксперт.

Генерал рассказал, сколько еще сможет воевать Россия и что планирует Кремль / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем сказал Романенко:

Россия сможет вести боевые действия до конца 2026 года

Кремль может готовить вторжение в страны Балтии и Польшу

Европа слабо противодействует планам Путина

Страна-агрессор Россия способна поддерживать войну в нынешнем темпе ориентировочно до конца 2026 года, при этом уже сейчас Кремль готовится к возможному вооруженному противостоянию в 2028 году с отдельными государствами НАТО. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, под потенциальной угрозой могут оказаться страны Балтии и, вероятно, Польша. Российское руководство еще в 2014 и 2022 годах осознавало, что даже без применения ядерного оружия ее конвенционный военный потенциал превышает возможности европейских государств, что и стало основой для агрессии против Молдовы, Грузии и Украины.

"Однако у Путина есть аппетиты и в отношении ряда стран НАТО. Это проявляется уже сейчас в виде групповых вторжений беспилотников в воздушное пространство некоторых европейских стран, в частности Польши. При этом многие страны даже не пытались их сбивать, опасаясь эскалации. А те, кто решался, то сбивать получалось лишь единицы российских дронов, тогда как Силы обороны Украины сбивают их сотнями. Страны восточного фланга НАТО сделали выводы и начали готовиться, но этот процесс движется очень медленно", - указал он.

Романенко также отметил, что Москва действует, учитывая позицию США, которые могут сдерживать восточноевропейских партнеров. Такой подход был характерен для администрации Байдена и сохраняется при президентстве Трампа. При этом Вашингтон не демонстрирует готовности активно защищать Европу, из-за чего отдельные европейские страны были вынуждены обращаться к Украине за помощью с инструкторами и в создании совместной системы ПВО. В то же время принятие решений в Европе осложнено необходимостью консенсуса, в частности из-за позиции Орбана и Фицо, что фактически блокирует прогресс.

"Вот и получается, что Россия делает то, что хочет, а европейцы слабо этому противодействуют", - резюмирует он.

Как может разворачиваться война России против НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, в случае прямого военного столкновения между Россией и европейскими государствами боевые действия будут развиваться значительно динамичнее, чем в Украине, однако быстрого завершения такого конфликта ожидать не стоит. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он пояснил, что из-за противостояния со странами НАТО темп войны будет значительно выше, однако речь не будет идти ни о нескольких неделях, ни о нескольких месяцах.

По словам эксперта, продолжительность возможного конфликта будет зависеть от стратегических намерений европейских государств. Если их действия ограничатся возвращением захваченных территорий и защитой собственных границ, война может быть относительно непродолжительной. В то же время в случае принятия решения о более глубоком продвижении, в том числе с целью слома режима Владимира Путина вплоть до Москвы, боевые действия могут затянуться примерно до двух лет.

Напомним, как ранее сообщал Главред, если боевые действия сохранят нынешний уровень интенсивности, уже к середине 2026 года экономика России может дойти до критической черты. Такую оценку озвучил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Российские войска продолжают попытки захвата Покровска в Донецкой области. Самые активные действия противник ведет на западных подступах к городу, пытаясь продвинуться в сторону Гришино. Одновременно оккупанты усиливают давление на юго-восточные окраины Мирнограда, сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В случае достижения мирного соглашения о завершении войны в Украине Россия может перебросить часть своих сил на восточный фланг НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, который отметил, что даже после установления мира в Украине Россия будет оставаться серьезной угрозой для безопасности региона.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

