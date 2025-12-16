Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Сколько еще сможет воевать Россия - генерал предупредил о планах Кремля по войне

Юрий Берендий
16 декабря 2025, 17:09
39
Аппетиты Кремля выходят за пределы Украины, а слабая и медленная реакция Европы создает дополнительные риски для стран восточного фланга НАТО, отметил эксперт.
Сколько еще сможет воевать Россия - генерал предупредил о планах Кремля по войне
Генерал рассказал, сколько еще сможет воевать Россия и что планирует Кремль / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем сказал Романенко:

  • Россия сможет вести боевые действия до конца 2026 года
  • Кремль может готовить вторжение в страны Балтии и Польшу
  • Европа слабо противодействует планам Путина

Страна-агрессор Россия способна поддерживать войну в нынешнем темпе ориентировочно до конца 2026 года, при этом уже сейчас Кремль готовится к возможному вооруженному противостоянию в 2028 году с отдельными государствами НАТО. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, под потенциальной угрозой могут оказаться страны Балтии и, вероятно, Польша. Российское руководство еще в 2014 и 2022 годах осознавало, что даже без применения ядерного оружия ее конвенционный военный потенциал превышает возможности европейских государств, что и стало основой для агрессии против Молдовы, Грузии и Украины.

видео дня

"Однако у Путина есть аппетиты и в отношении ряда стран НАТО. Это проявляется уже сейчас в виде групповых вторжений беспилотников в воздушное пространство некоторых европейских стран, в частности Польши. При этом многие страны даже не пытались их сбивать, опасаясь эскалации. А те, кто решался, то сбивать получалось лишь единицы российских дронов, тогда как Силы обороны Украины сбивают их сотнями. Страны восточного фланга НАТО сделали выводы и начали готовиться, но этот процесс движется очень медленно", - указал он.

Романенко также отметил, что Москва действует, учитывая позицию США, которые могут сдерживать восточноевропейских партнеров. Такой подход был характерен для администрации Байдена и сохраняется при президентстве Трампа. При этом Вашингтон не демонстрирует готовности активно защищать Европу, из-за чего отдельные европейские страны были вынуждены обращаться к Украине за помощью с инструкторами и в создании совместной системы ПВО. В то же время принятие решений в Европе осложнено необходимостью консенсуса, в частности из-за позиции Орбана и Фицо, что фактически блокирует прогресс.

"Вот и получается, что Россия делает то, что хочет, а европейцы слабо этому противодействуют", - резюмирует он.

Как может разворачиваться война России против НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, в случае прямого военного столкновения между Россией и европейскими государствами боевые действия будут развиваться значительно динамичнее, чем в Украине, однако быстрого завершения такого конфликта ожидать не стоит. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он пояснил, что из-за противостояния со странами НАТО темп войны будет значительно выше, однако речь не будет идти ни о нескольких неделях, ни о нескольких месяцах.

По словам эксперта, продолжительность возможного конфликта будет зависеть от стратегических намерений европейских государств. Если их действия ограничатся возвращением захваченных территорий и защитой собственных границ, война может быть относительно непродолжительной. В то же время в случае принятия решения о более глубоком продвижении, в том числе с целью слома режима Владимира Путина вплоть до Москвы, боевые действия могут затянуться примерно до двух лет.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, если боевые действия сохранят нынешний уровень интенсивности, уже к середине 2026 года экономика России может дойти до критической черты. Такую оценку озвучил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Российские войска продолжают попытки захвата Покровска в Донецкой области. Самые активные действия противник ведет на западных подступах к городу, пытаясь продвинуться в сторону Гришино. Одновременно оккупанты усиливают давление на юго-восточные окраины Мирнограда, сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В случае достижения мирного соглашения о завершении войны в Украине Россия может перебросить часть своих сил на восточный фланг НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, который отметил, что даже после установления мира в Украине Россия будет оставаться серьезной угрозой для безопасности региона.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Игорь Романенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

17:51Синоптик
Удастся ли закончить войну в Украине до Рождества - политолог раскрыл два варианта

Удастся ли закончить войну в Украине до Рождества - политолог раскрыл два варианта

17:34Война
Что ждет украинских военных после войны - Зеленский назвал два сценария

Что ждет украинских военных после войны - Зеленский назвал два сценария

17:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

Последние новости

17:50

"Кричал на весь лес": мужчина в Украине нашел 1500-летний клад, что там было

17:46

В Украине может появиться новый налог - о чем идет речь

17:36

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану ГигеВидео

17:34

Удастся ли закончить войну в Украине до Рождества - политолог раскрыл два варианта

17:32

Когда-то было самым большим в Европе: где находится самое длинное село в Украине

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоЧто будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко
17:26

Что ждет украинских военных после войны - Зеленский назвал два сценария

17:09

Сколько еще сможет воевать Россия - генерал предупредил о планах Кремля по войне

16:55

Проблема не в генерации: эксперт назвал причину сложных графиков отключений

16:27

План засекретили - раскрыто, когда войска стран-союзников могут появиться в Украине

Реклама
16:23

Евро рекордно подорожал, доллар резко обвалился: новый курс валют на 17 декабря

16:06

Их можно уверенно переводить на газ: рейтинг надежных и "вечных" немецких авто

15:59

Большой пакет военной помощи от Британии: какие системы получат ВСУ

15:45

Одна вещи, которую нужно положить в карман: приметы в праздник 17 декабря

15:45

Украинцам рекомендуют в декабре раскладывать вату на кухне: для чего

15:44

"Много баловался": Козловский разоткровенничался о своей зависимости

15:36

"Нам будет непросто": генерал назвал дату и сценарий прекращения боевых действийВидео

15:30

Известная украинская актриса перенесла жизненно необходимую операцию

15:19

Как украинка стала последней принцессой Кореи - случайная встреча изменила историюВидео

15:18

Уступки Кремлю: генерал объяснил, почему "обмен территорий на мир" не сработает

15:10

Гороскоп Таро на завтра 17 декабря: Львам - перемены, Весам - стабильность

Реклама
15:07

Украинцам придется раскошелиться: во сколько обойдется новогодний стол-2026

14:42

В Генштабе ответили, есть ли угроза широкомасштабного наступления на Черниговскую область

14:23

"Путину все равно": Зеленский озвучил реальные ежемесячные потери России

14:17

Дочь Заворотнюк прячет фигуру после родов: показалась на пляже

14:12

"Супер токсично и высокомерно": MELOVIN резко ответил обиженной Джамале

13:39

"Минусы" будут и днем, и ночью: известна дата значительного похолодания в Украине

13:34

Продукты, за которыми стояли ночами: что в СССР было настоящим дефицитом

13:32

Враг пытается прорваться к двум ключевым городам: в ДШВ раскрыли ситуацию на фронте

13:16

"Незабываемая пара": Ольга Сумская появилась в объятиях бывшего мужаВидео

13:09

У Путина ответили на идею рождественского перемирия и отличились порцией цинизма

12:48

Россия может перебросить войска к границе другой страны: СМИ раскрыли угрозу

12:36

Свет только 2-4 часа в сутки: названы города, которые окажутся под ударом зимой

12:35

Лидер по пестицидам: какую ягоду нужно мыть особенно тщательно

12:31

В РФ заявили, что мирное соглашение с Украиной "на грани" заключения, но есть нюанс

12:30

Энергосистема под постоянными ударами РФ: где самая сложная ситуация со светом

12:23

Киномикс для новогоднего настроения: топ-5 лучших фильмов всех времен

12:22

Джамала сделала заявление о артистах, для которых могут изменить правила Нацотбора — детали

12:05

Люди назвали 5 причин, почему не стоит покупать солнечные панели

11:58

Не только без света, но и без воды: назван город, где ситуация может ухудшиться

11:38

США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

Реклама
11:32

Как очистить микроволновку всего за 5 минут: лайфхак, который точно сработаетВидео

11:30

Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

11:24

"Опасности они не чувствовали": в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

11:21

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний бракВидео

10:58

Россияне сдаются в плен: военный заявил об успешной зачистке важного города

10:55

Платежек становится больше: почему некоторым украинцам выставят еще один счет за газ

10:23

Военный ответ на новую агрессию РФ: Туск раскрыл детали гарантий для Украины

10:17

Александр Похилко, который известен нанесением убытков многим энергокомпаниям, возглавил "УРМ", которая управляет госпакетами облэнерго - СМИ

10:10

Орхидеи пышно зацветут весной: что нужно сделать уже сейчасВидео

10:10

Впервые после развода: Тарас Тополя неожиданно появился с семьей

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять