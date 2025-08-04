'Есть только два варианта': эксперт рассказал, сколько продлится война РФ с НАТО

Война России со странами Европы будет более быстрой, чем в Украине, считает Александр Коваленко.

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Война будет стремительной, но не быстрой / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Коваленко:

Война России со странами Европы будет более быстрой, чем в Украине, но не короткой

Ее продолжительность будет зависеть от целей Европы

Если целью станет свержение путинского режима, то война может длиться до двух лет

Война между Россией и европейскими странами, если она начнется, будет более стремительной, чем в Украине. Однако эта война не завершится быстро. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Там все будет быстрее, потому что это будет война со странами НАТО. Но это все равно будут не недели или месяцы", - предположил он. видео дня

По словам Коваленко, продолжительность войны будет зависеть от стратегических целей европейских стран. Если целью европейцев будет только освобождение оккупированных территорий и удержание собственных границ, то война может иметь ограниченную продолжительность. Но если страны НАТО и Европы примут решение продвигаться дальше - до Москвы, чтобы сломать режим Путина, война продлится до двух лет.

На вопрос, реально ли верить в волю Европы "идти на Москву", Коваленко ответил, что это один из двух возможных сценариев.

"Как вариант. Есть только два варианта: либо европейцы исключительно освобождают свои территории, которые захватит Россия, либо идут в Москву и "сажают на бутылку" Путина", - добавил эксперт.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, когда может начаться российское вторжение в страны Европы, почему для этого Путин не будет останавливать войну в Украине, а также какие последствия будет иметь война России и НАТО:

Угроза войны с РФ и Китаем

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алекс Гринкевич заявил, что в 2027 году мир может оказаться перед серьезным кризисом безопасности. Он считает, что лидер КНР Си Цзиньпин планирует реализацию сценария вторжения на Тайвань, и для этого ему выгодно будет отвлечь Запад. Одновременная атака России на страны НАТО в Европе может стать таким "отвлекающим маневром".

По его словам, США и Европа имеют всего 18 месяцев, чтобы подготовиться к такому развитию событий. В этот период необходимо ускорить перевооружение, укрепить логистику, построить оборонительные способности в Европе и усилить военное присутствие в Тихоокеанском регионе.

Возможность нападения России на НАТО - что известно

Как сообщал Главред, РФ находится на начальном этапе подготовки к потенциальному вторжению в страны НАТО. Об этом, по мнению Коваленко, свидетельствует восстановление Ленинградского военного округа и концентрация войск возле Финляндии.

Также глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия реализует крупнейшую за 45 лет программу перевооружения на $1,1 трлн, готовясь к полномасштабной войне с НАТО в ближайшие 5 лет. Основные цели РФ - Финляндия, Норвегия, Балтия и северный фланг Альянса.

Кремль готовится к новым войнам, но не против НАТО. Аналитик Ребекка Кофлер считает, что более вероятной мишенью России станет одна из постсоветских стран, например Молдова.

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