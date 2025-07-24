Россия подтянула военное оборудование к границам НАТО: одна из стран бьет тревогу

Эстония ждет ответа от российских военных.

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Россия поставила оборудование для РЭБ неподалеку от границ Эстонии, Таллин ждет объяснений / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия (иллюстративное фото)

Кратко:

Россия установила оборудование для РЭБ в 20 км от границ с Эстонией

Эстония бьет тревогу, в Минобороны РФ информацию не комментируют

Страна-оккупант Россия установила оборудование для электронной борьбу в 20 километрах от границы с Эстонией. Такой шаг создает угрозу GPS и привел к обеспокоенности стран НАТО. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Как сообщает Bloomberg, он рассказал, что россияне решили доставить дополнительные системы радиоэлектронной борьбы в район города Кингисепп, который расположен всего в 20 километрах от границы с Эстонией.

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Министр акцентировал внимание на том, что оборудование подобного типа активно применяется в войне против Украины с целью подавления навигационных беспилотников и создания помех для систем GPS, которые задействуются в гражданской авиации и морском транспорте.

В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

Эстония и ее страны-соседи уже не раз обвиняли Россию в преднамеренном глушении сигналов в регионе. После полномасштабного нападения на Украину риски радиоэлектронных атак в районе стран Балтии значительно выросли. Эстония, как страна НАТО и союзник Киева, проводит активное перевооружение, чтобы дать отпор потенциальной военной агрессии РФ.

Игорь Таро подчеркнул, что служба внутренней безопасности Эстонии уже обратилась к российским военным по поводу данного инцидента.

Кратко о возможностях НАТО и "оси зла" / Инфографика: Главред

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