Путин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – Коваленко

Война России и НАТО продлится год-полтора, и Украине она будет на пользу, отметил Александр Коваленко.

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Путину не нужна остановка войны в Украине для вторжения в Европу, РФ будет воевать на два фронта – Коваленко / Коллаж: Главред

Россия готовит вторжение в одну из стран НАТО, – об этом неоднократно предупреждали украинская и западные разведки. Так, в частности, недавно, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий отметил, что Россия может начать новую фазу агрессии, направленную на страны НАТО, уже до 2030 года. Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа в целом и Польша в частности должны быть готовы к агрессии со стороны России уже в 2027 году.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Главреду, что свидетельствует о подготовке России к очередной военной авантюре и открытию второго фронта в Европе, против каких стран и когда Кремль может начать агрессию, сколько может длиться и чем закончится война России и НАТО, а главное – какие последствия это может иметь для Украины.

Видите ли вы признаки подготовки России к вторжению в страны НАТО? Соответственно, насколько обоснованными, по вашему мнению, выглядят многочисленные предостережения о подобных планах Кремля?

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Да, Россия на начальном этапе подготовки именно к таким действиям. Прежде всего об этом свидетельствует формирование Ленинградского военного округа – восстановление воинских частей и пополнение их личным составом. Таким образом увеличивается присутствие российских войск на границе с Финляндией. Казалось бы, это не самая выгодная локация для накопления человеческого ресурса в то время, когда России его не хватает в зоне боевых действий в Украине. Но раз это происходит, значит, РФ поставила соответствующие задачи в отношении одной из европейских стран и пытается одновременно влиять на страны Скандинавии и Балтии.

Россия увеличивает военное присутствие на границе с Финляндией, отметил Коваленко / Фото: Минобороны РФ

К подготовке к совместным учениям России и Беларуси "Запад-2025" приковано много внимания, но пока что на белорусской территории нет достаточного количества сил и средств для формирования ударной группировки, которая бы представляла угрозу для Литвы или Польши. Сувалкский коридор и прорыв в Калининградскую область вполне возможны, но пока нет соответствующего накопления ресурсов.

Беларусь остается площадкой, с которой Россия может попытаться прорваться в Калининградскую область. Беларусь не является независимой страной. Если у Путина возникнет прихоть создать буферную зону до Калининградской области, он надавит на Лукашенко, и тот не сможет сопротивляться до бесконечности.

В общем, угроза есть как для стран Скандинавии, так и для стран Балтии, а также Польши. Но сейчас ресурсов, необходимых для проведения такой операции, вблизи названных стран нет – их там минимум. Как только начнется накопление, это сразу же привлечет внимание.

Вы упомянули о совместных учениях России и Беларуси, и сейчас речь идет не только о "Западе-2025", но и о других: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025", "Эшелон-2025". Что отрабатывают на них россияне и белорусы – оборону или наступление? К чему готовятся?

Там отрабатываются комплекс действий оборонительного и наступательного характера, но преимущественно наступательные действия. Если ты отрабатываешь оборону, при этом можешь отрабатывать еще и защиту флангов, а, прорывая оборону противника и расширяя фланги, в определенный момент переходишь в оборону.

Россия комбинирует. Кстати, будет и десантирование с воздуха. Хотя в 2022 году мы увидели, что десантирование себя вообще не оправдывает, если есть эшелонированная ПВО. За весь период полномасштабного вторжения в Украину было всего два успешных десантирования российских оккупантов: в Новой Каховке и Гостомеле (хотя здесь у россиян были сверхбольшие потери, так что успех под вопросом).

Тем не менее, на этих учениях Россия и Беларусь будут отрабатывать все сценарии обороны и наступления. И эти навыки могут быть использованы и во время вторжения, и при обороне флангов коридора (или "буферной зоны", как назвал бы Путин).

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, когда может начаться российское вторжение в страны Европы, почему для этого Путин не будет останавливать войну в Украине, а также какие последствия будет иметь война России и НАТО:

Кто может стать следующей после Украины жертвой Кремля? Вы упомянули страны Балтии и Скандинавии – где вероятнее всего развернется операция?

Это может быть любая страна, с которой граничит РФ. Это может быть даже шведский остров Готланд, который россияне называют своим "сакральным островом": из Калининградской области они могут осуществить высадку морского десанта и взять остров под контроль, хотя там есть шведские войска, но готовы ли они к неожиданной высадке десанта российских морпехов – вопрос.

В то же время есть угроза для Финляндии, Швеции и Норвегии, то есть стран Скандинавии. Страны Балтии, то есть Литва, Латвия и Эстония, а также Польша – тоже в зоне риска.

Если РФ будет прокладывать Сувалкский коридор, он пройдет не только по территории Литвы, но и Польши (около 70 км). Причем коридор пойдет не только по границе Польши и Литвы: это не дорога, а прорыв, вокруг которого будут формироваться правый и левый фланги шириной 15-30 км каждый, то есть ширина коридора может составить 40-60 км, а то и больше, если россияне войдут во вкус. Это будет расширение до самого города Сувалки, то есть будет захвачена большая территория Литвы.

Более того, не исключаю, что Россия может разыграть "гибридный" сценарий со странами бывшего СССР. Кремль может прибегнуть к различным сценариям для поднятия авторитета внутри РФ, а также укрепления позиций в переговорах с Украиной. То есть россияне будут не просто демонстративно продолжать наступление в Украине, но и спровоцируют или вмешаются в кризис в одной из стран бывшего СССР. Точно так же они могут катализировать некий конфликт в странах Африки.

К сожалению, Россия сохраняет влияние во многих точках мира. Это недоработки "мирового полицейского" – США, а также стран НАТО и Евросоюза. России в течение десятилетий позволяли улучшать позиции и усиливать влияние на другие страны. И сейчас на каждом континенте России может влиять на других игроков, катализируя конфликты, например, в Венесуэле, благодаря чему произойдет дестабилизация Латинской Америки.

Так же Россия может действовать в Африке, где у нее достаточно стабильные позиции в ЦАР, Мозамбике, Буркина-Фасо и др. Так же – и в бывших советских республиках, где Россия до сих пор имеет большие агентурные сети, поэтому способна устраивать "гибридные" сценарии в приграничных районах.

Литве и Польше угрожает попытка России проложить Сувалкский коридор шириной 40-60 км до Калининградской области, предостерег Коваленко / Фото: ua.depositphotos.com/

А состояние российской армии и экономики позволяют России проводить подобные операции на нескольких направлениях одновременно? Или это будет удар на одном направлении?

На самом деле, нет, не позволяют. Но в Украине Россия воюет преимущественно человеческим ресурсом, все меньше используя механизированную компоненту. Это свидетельствует о почти полном опустошении российских складов и советских центров хранения, технику из которых РФ восстанавливала и отправляла в зону боевых действий. В России не налажено полноценное серийное производство танков, боевых бронированных машин, артиллерии – там это мелкосерийное производство. Поэтому Россия серьезно проседает в штатном обеспечении подразделений необходимым количеством техники. Именно поэтому российская армия воюет на "жигулях", "уазиках", мотоциклах и велосипедах. Но это не значит, что в России вообще нет танков и их производства. Есть, но настолько небольшое, что россияне экономят.

В России критический дефицит техники. Российские подразделения обеспечены техникой на 30-50%. Поэтому мы сейчас и видим антирекорды по показателям уничтоженной российской техники: танков, боевых бронированных машин, а также уменьшается количество уничтоженной артиллерии. Этой техники становится у россиян все меньше, но это не значит, что она закончилась.

В России критический дефицит техники, склады почти полностью опустошены, подчеркнул Коваленко / Фото: Минобороны РФ

На территории Украины сейчас около 700 тысяч российского человеческого ресурса. Пехоты России достаточно для проведения медленных ползучих наступательных действий. Если россияне сохранят такой темп наступления и такой контингент на нашей территории, они так смогут воевать еще очень и очень долго: к сожалению, "мяса" России хватит.

Однако для войны против одной из европейских стран России нужно будет, во-первых, провести мобилизацию, потому что ей понадобится 150-200 тысяч человеческого ресурса. Потому будет очередная "частичная мобилизация", или ее назовут иначе, например, "сталинская" или "путинская" мобилизация. И, думаю, набрать попытаются "потолок", то есть 500 тысяч человек, чтобы был обеспечен "мясом" и украинский фронт, и европейский.

Во-вторых, для эффективного прорыва в Европе и быстрого взятия под свой контроль страны или коридора, России понадобится техника, причем немало. Поэтому технику российских оккупационных войск, которая сейчас есть в Украине, они будут использовать для прорыва в Европе. 500 танков у России наберется без проблем, найдет она и тысячу гаубиц, так же и с "артой", 1,5-2 тысячи ББМ россияне тоже насобирают. Да России хватит ресурсов для создания европейского плацдарма, но техника закончится, и это будет конец российским запасам механизированной компоненты.

А какими могут быть цели подобной военной кампании россиян? Вы сказали о попытке прорубить Сувалкский коридор, также звучат мнения о том, что Россия попытается вернуть страны Балтии "в родную гавань" или проверить НАТО на прочность и посмотреть, впишется ли Альянс, если образуется, условно говоря, "Нарвская народная республика".

НАТО впишется, но не быстро. Россия так может проверять, насколько быстро страны Альянса могут задействовать свой ресурс для противодействия. Но это все равно будет война России со странами Запада. И это будет война ради войны.

Путин будет воевать, потому что это является смыслом его жизни и залогом выживания. Если завтра остановится война, то послезавтра Путина не будет среди живых. Любая война, если она не освободительная, является деструктивным процессом, который несет только разрушение и деградацию. А лидер государства, который развязывает войну, является больным человеком, который начинает войну ради войны. Мы это видим по Путину: у него не будет конца войны – будет война без конца.

Даже когда Путина не станет, война еще некоторое время будет продолжаться, потому что режим, "наследство" и окружение, которые после него останутся, не смогут быстро ее прекратить, иначе возникнет внутреннее сопротивление этому. Ведь российское общество привыкло жить с большой миссией в виде "СВО", и ему наплевать, что гибнут тысячи людей ежедневно и будет гибнуть еще больше. Там произошли психологические метаморфозы: россияне получают удовольствие от страданий других людей и от того, что Россия захватывает какие-то территории, где они никогда не побывают.

Если завтра остановится война, послезавтра Путина не будет среди живых, считает Коваленко / Скриншот YouTube

Поэтому, к сожалению, война будет продолжаться еще долго. В этом заинтересован и Путин, который живет ради войны, и российское общество, которое войну одобряет и плюсует.

Получается, война начнется, а цели придумают по ходу дела?

Так и в войне против Украины. Ведь до сих пор никто точно не может назвать цели России в войне с Украиной, даже Путин. "Денацификация" и "демилитаризация"? Точно нет, они провалились. Шойгу как-то говорил, что Россия стремится вернуть пленных, но их с каждым днем становится все больше. Захватить четыре области Украины? А что тогда российские войска забыли в Сумской и Харьковской областях, и сейчас уже лезут на Днепропетровщину?

Поэтому цели (войны России против НАТО, – ред.) россияне будут придумывать по ходу.

Когда Россия может вторгнуться в страны НАТО? Называют разные годы, но все прогнозы сводятся к тому, что это будет в ближайшие пять лет. Согласны ли вы с такими прогнозами?

Сам Путин может еще пять лет не прожить, поэтому будет ускорять все процессы. Он – "шизик" с манией, но осознает, что не вечен, сколько бы ни глотал "кремлевские таблетки". Из него не сделают киборга, не пересадят его мозг в машину и не сделают искусственный интеллект – это все фантастика.

Поэтому Путин будет ускорять все процессы, чтобы войти в историю Российской Федерации. Он часто сравнивает себя с Петром I, похоже, для него это эталон, который он очень хочет превзойти в приращении территории России.

Поэтому война с НАТО произойдет гораздо быстрее, чем за пять лет.

Если на территории Беларуси под видом учений "Запад-2025" соберется 10-15 тысяч российских вояк – это ни о чем, это просто учения. Если там соберется 30 тысяч, это уже будет проблемой, которая должна привлечь внимание. Украина всегда контролирует и пристально следит за тем, что происходит в Беларуси, но это стоит делать и странам Европы.

До конца 2025 года Россия может легко мобилизовать 500 тысяч человек, предостерег Коваленко / Фото: Минобороны РФ

Для проведения полноценной общевойсковой наступательной операции России нужно будет сконцентрировать на территории Беларуси 150-200-тысячную группировку (перед вторжением в Украину в 2022 году там была 40-тысячная российская группировка). Это достаточно сложно сделать, потому что Беларусь – не резиновая: разместить там 150-200 тысяч военнослужащих с техникой, материально-техническим обеспечением, горюче-смазочными материалами, боекомплектом трудно. И этот процесс будет длиться почти полгода. За это время РФ сможет провести мобилизацию.

Если все это начнется уже завтра, то к концу 2025 года Россия может легко собрать 500 тысяч мобилизованных, которые могут стать ресурсом для компенсации потерь. И до конца этого года россияне, действительно, смогут сконцентрировать 150-200 тысяч воинов в Беларуси. Но это невозможно сделать незаметно. Поэтому когда контингент российских войск в Беларуси начнет превышать 30 тысяч, странам НАТО важно будет не делать "клювиком клац-клац", а реагировать. Это будет сигналом о подготовке России к большой войне.

Следует следить, чтобы Россия не застала НАТО врасплох, когда ее ударная группировка численностью 50-60 тысяч прорвет границу с Литвой и Польшей и направится в Калининградскую область, несмотря на потери, осуществляя масштабный террор против Польши и перекрывая все основные трассы. Ведь люди, которые будут бежать на своих авто, будут создавать пробки. Посмотрите на карту Польши и Литвы в районе Сувальского коридора: там ограниченное количество основных трасс, но немало рокадных дорог. Как их можно перекрыть? Открыть артиллерийский огонь по пробкам из гражданских автомобилей – и это заблокирует трассы для военных. Россия может взять трассы под полный огневой контроль использованием "арты" и FPV-дронов и за считанные дни прорваться в Калининградскую область. Поэтому следует быть максимально готовыми к этому.

Все это может произойти уже в начале 2026 года, если подготовка россиян начнется уже завтра. Но, скорее всего, Россия попытается избежать ошибок 2022 года и будет делать ставку на весеннюю или летнюю кампанию, когда будут более благоприятные погодные условия.

Как начало военной операции России против стран НАТО будет зависеть от войны в Украине? Возрастают ли угрозы для стран НАТО в случае перемирия у нас? Нужно ли Путину сначала остановить войну в Украине, чтобы начать новую операцию?

Перспектив перемирия в Украине нет вообще. Но если вдруг оно будет установлено, вероятность вторжения России в страны НАТО возрастет на порядок. Ведь РФ перестанет нести человеческие и механизированные потери, и этот ресурс начнет накапливаться.

Ежемесячно Россия мобилизует 30-40 тысяч человек. И примерно столько же российских оккупантов погибает в Украине ежемесячно. Если этих потерь у России не будет, человеческий ресурс начнет накапливаться. И за полгода перемирия Россия будет иметь 180-240 тысяч вояк. Даже мобилизация не понадобится. А если РФ начнет мобилизацию, то будет еще +500 тысяч. И с мобилизацией за полгода РФ сможет накопить более 700 тысяч человек.

Сейчас группировка российских оккупационных войск в Украине насчитывает 700 тысяч человек. Россияне смогут эти 700 тысяч оставить в Украине, а остальные 700 тысяч, накопленных и мобилизованных людей, разделить и на страны Балтии, и на Финляндию.

Относительно техники. Артиллерии у России достаточно. Уменьшение потерь по танкам и ББМ, которое наблюдалось в последнее время, связано исключительно с уменьшением техники в России. В среднем в течение последних трех месяцев россияне теряли 120-130 танков ежемесячно, раньше – 250-300 танков. В случае перемирия эти танки не будут теряться, поэтому за полгода в РФ накопится 600-900 танков. Да, это будут старые и восстановленные танки, только определенное количество будет сделано с нуля. Но 600-900 танков будет достаточно для прорыва Сувальского коридора.

Поэтому перемирие было бы выгодным Путину, но его тактика совсем другая – постоянное давление и наступление. Он не может остановиться. Хотя логично и рационально было бы остановиться, накопить ресурсы и начать операцию с новой силой, по новым направлениям и на новых фронтах. Но Путин не может терять время ни в Украине, ни в Европе.

Путин не может терять время ни в Украине, ни в Европе, поэтому может открыть второй фронт уже весной 2026 года, считает Коваленко / Фото: kremlin.ru

То есть Россия одновременно будет воевать на двух фронтах – и в Европе против стран НАТО, и в Украине?

Да, безусловно. Путин ничего не будет останавливать и откладывать. Да и не сможет он заморозить войну в Украине, чтобы начать наступление в Европе, потому что, во-первых, в таком случае украинские войска будут контрнаступать, а, во-вторых, украинцы не будут сидеть, сложа руки, наблюдая, как начинается война в Европе и сохраняя замороженной линию боестолкновения.

Заморозить линию боевого соприкосновения сейчас невозможно. А призывы о перемирии, переговоры в различных форматах и т.д. – это исключительно дипломатическая игра, игра в имитацию. Как бы кому-то в Вашингтоне ни хотелось остановить войну в Украине, сделать это просто невозможно.

Какие последствия для нас будет иметь открытие второго фронта Россией? Как это скажется на нашей способности противостоять российским войскам? Ведь очевидно, что тогда европейцам самим понадобятся деньги и оружие на оборону. Как мы это почувствуем?

Прекрасно почувствуем. Наконец-то произойдет то, чего так долго ждали. И это не моя личная кровожадность, а то, что так или иначе должно произойти. Потому что Путин – представитель тоталитарного режима и диктатор, который издевается не только над собственной страной и народом, а устраивает геноцид в других странах. И эта угроза возникла именно из-за Европы. Именно Европа виновата в том, что происходит сейчас и будет происходить дальше. Бесхребетность, аморфность и никчемность современной европейской и американской дипломатии привели к тому, что в мире появляются такие монстры, как Путин, Ким Чен Ын, Мадуро и Лукашенко. Все это вина западного цивилизованного мира.

Поэтому вторжение войск РФ в Европу, которое произойдет, будет закономерностью. Запад позволил Путину совершать преступления в других странах, да, при этом он помогал им, но дистанционно. Вспомните август 2008 года и Грузию, Чечню, Приднестровье и Карабах. Все все видели, но ничего не делали, чтобы остановить Путина и ограничить Россию, чтобы она не могла развивать свой ВПК.

Когда Россия вторглась в Украину в 2014 году, с нами прекратили сотрудничество все западные компании ВПК. В то же время Россия продолжала сотрудничать с французской OCEA Group, которая поставляет безэкипажные катера для российского военно-морского флота, и другими. Зато Украине закрыли доступ к технологиям, мы не имели возможности модернизировать наши ударные вертолеты Ми-24. У нас было много проектов малого радиуса действия комплексов ПВО совместно с компанией Rheinmetall, но Ангела Меркель заблокировала передачу нам их. При этом немцы продолжали сотрудничать с Россией, и российские катера получали немецкие двигатели и прочее.

Таким образом, Европа сама поддерживала российский военно-промышленный комплекс и милитарную машину, даже тогда, когда была явная угроза "гибридного" вторжения в Украину, когда произошла аннексия Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Европа стимулировала диктатора и военного преступника Путина, так чего она ожидала от России?

По моему мнению, то, что произойдет, сыграет нам только на пользу, поскольку, во-первых, Россия будет рассредоточена на Украину и Европу, а, во-вторых, европейцы могут наконец начать действовать. Уверен, что Россия в конце концов потерпит крах в Европе, это будет ее полное фиаско и поражение. Это окончательно истощит Россию и даст шанс нам победить и вернуть оккупированные территории.

Открытие Россией второго фронта в Европе сыграет в пользу Украины, считает Коваленко / Фото: 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

Может ли военная операция России против европейских стран превратиться в затяжную войну, как в Украине? Или там события будут развиваться более стремительно?

Да, там все будет быстрее, потому что это будет война со странами НАТО. Но это все равно будут не недели или месяцы. Продолжительность войны между Россией и Европой будет зависеть от того, какие цели будут ставить перед собой европейцы: либо освободить свои территории и держать границу, либо идти к Москве. Если европейцы решат идти в Москву, то война продлится до двух лет, скорее всего, год-полтора.

Вы действительно верите в то, что у Европы может появиться воля "идти в Москву"?

Как вариант. Есть только два варианта: либо европейцы исключительно освобождают свои территории, которые захватит Россия, либо идут в Москву и "сажают на бутылку" Путина.

Видите ли вы решимость и готовность стран Европы остановить российские оккупационные войска на территории Украины? Или сейчас больше похоже, что они готовятся давать отпор сами?

Они готовятся давать отпор самостоятельно, но понимают, что в Украине Россия истощается. Европейцы – не дураки: там работает собственная разведка, там неплохие аналитики и, наконец, есть то, чего нет у нас – red team. 11-й год идет война с Россией, четвертый – полномасштабная война, а у нас до сих пор нет red team. В Европе большинство аналитических отделов спецслужб имеет свою red team.

Ведь откуда появляются заявления министров обороны разных стран о том, что будет нападение России через 2-3-5 лет? Red team в зависимости от ситуации в России разрабатывают все сценарии, докладывают, а эту информацию потом используют соответствующие европейские структуры. Каждый раз сценарии меняются, потому что меняется ситуация в России и на войне в Украине.

Поэтому Европа будет реагировать в зависимости от ситуации. Сейчас она делает акцент на помощи Украине. Но если завтра начнется накопление сил и средств на границе с Эстонией или Польшей, а через месяц там будет 30-40-тысячная группировка и несколько сотен танков и ББМ, Европа начнет действовать иначе: она будет уменьшать помощь Украине и больше оставлять себе. Именно поэтому президент Зеленский обратил внимание нового министра обороны на то, что следует делать акцент на собственное производство оружия, потому что в определенный момент, помощь Европы может сократиться – не потому что она не захочет помогать, а потому что возникнет угроза для нее самой. Если 100-тысячная группировка российских войск будет стоять у границы с Польшей, конечно, помощь нам будет минимальной.

Допустит ли Трамп войну России и НАТО?

Да. А что он может сделать? Если у Путина есть прихоть захватить Сувалкский коридор и контролировать страны Балтии, Трамп сделать ничего не сможет.

Например, помочь Украине так, чтобы она путинские войска дальше уже не пропустила?

А как Украина остановит российские войска, если они двинутся на Хельсинки или осуществят высадку десанта на острове Готланд? Трамп будет помогать Европе. Наконец-то США будут бомбить кого-то, кроме "тапочников" в Йемене. Парней с бородами и в тапочках весело бомбить из F-35, а вот Калининградскую область – другое дело. А такая возможность может появиться.

Поэтому Трамп будет помогать партнерам по НАТО, потому что не может быть Make America great again, если американцы бросят своих партнеров.

Трамп не сможет остановить Путина, если тот решит начать вторжение в страны НАТО, убежден Коваленко / Фото: Офис президента Украины

Для Украины позитивом является уже то, что Трамп начал хотя бы продавать нам оружие через наших партнеров. И объем 10 миллиардов долларов вдохновляет. Тем не менее, мы не увидим авианосной ударной группы в Черном море и F-35 над Москвой, которые залетели через украинское воздушное пространство. Если, конечно, Россия не вторгнется в страны НАТО...

Иными словами, глобальной помощи от США мы не увидим. Она будет в пределах того, что было при Байдене. Но – за деньги. Хорошо, что хотя бы не за наши.

Что может помешать планам Путина начать войну со странами НАТО? Видите ли вы признаки того, что Европа и США попытаются сорвать эти планы?

Невозможность России сформировать ударные группировки, необходимые для начала такой военной операции. Только это. В таком случае Россия будет полностью сконцентрирована на войне в Украине. Это может быть связано с проблемами с мобилизацией, экономическими и финансовыми проблемами. Ведь все-таки мобилизация 500 тысяч человек или формирование новой ударной группировки на 200 тысяч – это деньги. Конечно, у России есть бесконечный ресурс – россияне, которых можно доить сколько угодно, но и для этого нужно сформировать бюджет для обеспечения такого большого количества людей. Если подобные проблемы станут России помехой, она может остановить этот процесс. А у Трампа сейчас нет рычагов влияния на Путина, чтобы его остановить.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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