РФ готовится к новой войне: Коваленко назвал два тревожных сигнала

Ключевые тезисы:
- РФ готовится к возможному конфликту с НАТО
- Пока у Москвы нет сил для проведения операции против стран Альянса
Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к вторжению в страны НАТО. Москва уже на начальном этапе подготовки именно к таким действиям. Об этом рассказал Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
По словам военного эксперта, восстановление Ленинградского военного округа является одним из доказательств подготовки РФ к новой войне.
"Таким образом увеличивается присутствие российских войск на границе с Финляндией. Казалось бы, это не самая выгодная локация для накопления человеческого ресурса в то время, когда России его не хватает в зоне боевых действий в Украине. Но раз это происходит, значит, РФ поставила соответствующие задачи по одной из европейских стран и пытается одновременно влиять на страны Скандинавии и Балтии", - объяснил Коваленко.
Он добавил, что совместные учения России и Беларуси "Запад-2025" также могут свидетельствовать о подготовительных этапах возможного вторжения в страны НАТО.
При этом Коваленко подчеркнул, что пока что на белорусской территории нет достаточного количества сил и средств для формирования ударной группировки, которая бы представляла угрозу для Литвы или Польши.
"Сувальский коридор и прорыв в Калининградскую область вполне возможны, но пока нет соответствующего накопления ресурсов", - сказал военный эксперт.
Он отметил, что Беларусь остается площадкой, с которой Россия может попытаться прорваться в Калининградскую область.
Коваленко объяснил, что Беларусь не является независимой страной, поэтому если у российского диктатора Владимира Путина возникнет прихоть создать буферную зону до Калининградской области, он надавит на Лукашенко, и тот не сможет сопротивляться до бесконечности.
Военный обозреватель подчеркнул, что угроза со стороны РФ сохраняется как для стран Скандинавии, так и для стран Балтии, а также Польши. Однако у Москвы нет сейчас нужных ресурсов для проведения операции против стран Альянса.
Смотрите видео, в котором Коваленко рассказал о признаках подготовки России к вторжению в страны НАТО:
Возможность прямого конфликта РФ с НАТО - новости по теме
Недавно аналитик по вопросам российской военной стратегии Ребекка Кофлер предположила, что Россия действительно готовится к войне, но не против НАТО. Скорее, Кремль намерен напасть на одно из постсоветских государств.
Тем временем главнокомандующий силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич заявил, что Европе нужно готовиться к войне с Китаем и Россией. Согласно его прогнозу, 2027-й может стать годом кризиса, и у Запада лишь 1,5 года, чтобы подготовиться к вызовам.
Напомним Главред со ссылкой на посла Украины в Великобритании Валерия Залужного писал, что НАТО не готово к войне, поскольку блок лишь обновляет армии своих стран современным вооружением, но не меняет доктрины. Альянс остаётся единственным ориентиром Украины, но он нуждается в изменениях и перестройке.
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О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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