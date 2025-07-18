В НАТО бьют тревогу: Альянс предупредил об угрозе войны с РФ и Китаем, детали

У Соединенных Штатов и Европы есть максимум 1,5 года для подготовки к войне, считает главком силами НАТО в Европе.

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Китай может напасть на Тайвань, а Путин на НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

Европе и США нужно готовиться к войне с Китаем и РФ

Китай может напасть на Тайвань и подбить РФ атаковать НАТО

2027-й может стать годом большого кризиса

Европе и США следует активно готовиться к предстоящей войне против Китая и России. В 2027 году ожидается большой кризис. Лидер КНР Си Цзиньпин может заставить Владимира Путина атаковать Европу, и пока НАТО будет отражать атаку, китайские войска нападут на Тайвань. Есть лишь 1,5 года, чтобы подготовиться к такому сценарию. Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич.

Как сообщает Bild, Гринкевич считает, что Си, планируя атаку на Тайвань, попытается отвлечь Запад от Тихоокеанского региона. И таким отвлечением может стать атака РФ на страны НАТО.

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"ЕС и США имеют всего 18 месяцев, чтобы подготовиться к глобальному военному конфликту с Китаем и Россией", - подчеркнули журналисты.

Что нужно знать о Тайване / Инфографика: Главред

Угроза войны России против НАТО – что об этом известно:

Как сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что РФ, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран Альянса. Коллективному блоку безопасности Запада нужно готовиться к различным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. Они пришли к такому выводу после того, как Трамп предположил, что Путина "интересует" не только Украина.

Китай может напасть на Тайвань, а чтобы отвлечь внимание от своей агрессии, подбить Россию на атаку НАТО, предупредил Марк Рютте. В ответ у Путина разразились так называемыми угрозами и странными обвинениями.

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Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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