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Всем украинским беженцам в Германии хотят отменить социальные выплаты - Bild

Анна Косик
4 августа 2025, 11:45
595
Украинцы, которые бежали от войны в Германию, могут потерять помощь от страны.
Всем украинским беженцам в Германии хотят отменить социальные выплаты - Bild
В Германии рассматривают важное решение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Главное:

  • Немецкий чиновник предлагает отменить помощь всем украинцам
  • Сейчас вместо сокращенной помощи новоприбывшие украинцы до сих пор получают полную

В Германии призывают отменить выплаты социальной помощи Bürgergeld беженцам из Украины, которые уже находятся в стране и приедут в нее в будущем.

Это, как пишет Bild, предложил премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер. Он подчеркнул, что этот вопрос необходимо продвинуть в рамках коалиции.

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"Необходимо обеспечить, чтобы для всех, кто прибыл из Украины, больше не было Bürgergeld. Это должно касаться всех", - сказал он.

Политик убежден, что ни одна страна мира так не занимается украинскими беженцами, как Германия и это, по его мнению, является одной из причин низкого уровня трудоустройства украинцев, которые имеют высокий уровень образования, в стране.

Издание отметило, что требования Зедера выходят за пределы действующего коалиционного соглашения между ХДС, ХСС и СДП. Оно предусматривает, что с 1 апреля текущего года новоприбывшие в Германию украинцы будут получать сокращенную помощь, а для всех остальных помощь будет оставаться на предварительно определенном уровне.

Однако, стоит отметить, что окончательного правового решения по данному вопросу до сих пор нет среди принятых.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Помощь украинским беженцам - последние новости

Напомним, Главред писал, что часть украинских беженцев в Германии может остаться без финансовой помощи. Речь идет о военнообязанных украинских мужчинах, которые получают выплаты на сумму около 1,3 млрд евро в год.

Ранее стало известно, что правительство Ирландии планирует постепенно прекратить предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев. Страна уже начала разрывать контракты на временное размещение украинцев, которые бежали от войны.

Накануне Дональд Трамп заявил, что украинцы, которые были вынуждены бежать от войны, и нашли убежище в Штатах, смогут оставаться там легально до окончания конфликта.

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Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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